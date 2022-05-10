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快訊／3縣市晚間大雨特報！氣象局示警：留意雷擊、溪水暴漲

▲▼ 。（圖／中央氣象局）

▲氣象局對3縣市發佈大雨特報。（圖／中央氣象局）

記者柯振中／綜合報導

中央氣象局10日表示，由於對流雲系發展旺盛，基隆北海岸、新北市山區、南投地區可能發生局部大雨，民眾務必注意雷擊、強陣風與溪水暴漲。

氣象局10日晚間6點10分針對基隆市、新北市、南投縣等3地區發佈大雨特報，由於對流雲系發展旺盛，因此有局部大雨發生的機率。

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氣象局也說，未來一周內台灣附近水氣偏多，尤其是鋒面接近到影響的期間，若有環境動力配合，局部地區可能出現接近豪雨的雨勢，但鋒面位置仍有不確定性，因此降雨的位置、量值與時間變化較大，民眾務必留意。

▼氣象局針對3縣市發布大雨特報。（示意圖／記者林敬旻攝）

▲中央氣象局發豪大雨特報，全台強降雨明顯。豪雨,梅雨,豪大雨,下雨,雷雨,大雨特報（圖／記者林敬旻攝）

氣象局指出，12日是10天之內天氣較為穩定的時間，北部、東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區則是多雲的天氣，午後各地山區也有局部短暫雷陣雨。

氣象局說明，12日晚間至13日鋒面接近，中部以北、東北部將轉為有短暫陣雨、雷雨的天氣，也可能發生局部大雨，其他地區也可能有局部短暫陣雨、雷雨。

氣象局表示，14日、15日受到鋒面影響，容易出現短暫延時強降雨，西半部、東北部地區有陣雨或雷雨，且有局部大雨、豪雨發生的機率，其他地區也可能有局部短暫陣雨或雷雨。

氣象局提到，16日鋒面逐漸南移，中南部、東南部地區有局部陣雨或雷雨，也可能發生局部大雨，其他地區也有短暫陣雨或雷雨，雖然雨勢趨緩，但還是要注意山區累積的降雨。

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