快訊／學生確診總數首破5萬！單日+6118　全台2021所園校停課

▲今天本土生新增6118人確診，累計確診破5萬人。（圖／國防部提供）

記者許敏溶／台北報導

本土疫情急遽升溫，校園也不例外，根據教育部今（10日）傍晚公布最新統計資料，截至今天17時30分為止，校園再度暴增6118人確診，全部都是本土學生，再度刷新單日新高紀錄，本土生累計確診總數首度超過5萬人，而光是國小學生就超過1.7萬人確診；另因疫情關係，全台22縣市、2021所園校停課，較昨天減少21所園校。

根據教育部統計，截至今天為止，本土校園確診數從昨天4萬4299例，今天來到5萬417例，單日新增6118例，再創單日新高紀錄，首度單日確診超過6千例，6118例當中，包括大專校院新增1122例、高中1134例、國中708例、小學生2039例、幼兒園1115例，國小連續2天單日新增超過2千例；境外生部分，今天沒有新增個案，確診總數維持760例。

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▲今天本土學生單日新增6118例確診，累計總數首度破5萬。（圖／教育部提供）

此外，疫情延燒也讓學校紛紛停課因應，根據教育部統計，截至今天下午3時為止，全台22縣市共2021所園校採取全校或部分班級停課（含線上教學），較昨天減少21所園校。

若進一部細分，教育部表示，今天共有472所園校採「全校」暫停實體課程，包括幼兒園189所、國小183校、國中 32校、高級中等學校38校、大專校院30校；另有1549所園校採「部分班級」暫停實體課程，包括幼兒園454所、國小 613校、國中217校、高級中等學校 196校、大專校院69校。