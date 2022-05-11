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確診人數暴增！國中會考備用試場「由每間5人↑8到20人」

▲屏東今年國中會考情形 。（圖／屏東縣政府提供，以下同，資料照片）

▲今年國中會考備用試場，每間應考人數將從5人提升到8至20人。（圖／屏東縣政府提供）

記者許敏溶／台北報導

國中教育會考將在下週末（21、22日）登場，面對疫情急遽升溫，不少考生被匡列為居家隔離、檢疫或自主防疫，教育部今年將安排上述考生在第二類備用試場應考，往年每間考場只能容納5人，外界擔心第二類試場可能不足，教育部（11日）指出，今年將依不同類型，規劃每間8到20人應考，並安排在不同試場應試，而各考區至少準備6間第二類備用試場，並依地區疫情再增設第二類備用試場。

今年國中會考共19萬9318人報考，為少子化衝擊以來首度跌破20萬人，根據去年考試規定，確診者及被匡列居家隔離、居家檢疫等狀況考生都不能應試，但可以補考，今年新規定，則是除了確診者不能應考外，其餘都可參加考試。

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不過，隨著疫情升溫，越來越多考生，可能在考試期間剛好被匡列為居家隔離、檢疫或自主防疫，而教育部規劃，將上述考生安排在第二類備用試場，外界擔心考場數可能不足。

▲▼潘文忠指國中教育會考如期舉行。（圖／教育部提供）

▲今年國中教育會，被匡列為居家檢疫與隔離及自主防疫考生，將在第二類備用試場應考。（圖／教育部提供）

教育部長潘文忠上週六已經提到，國中會考如期舉辦，除延續去年去年高規格防疫標準，也會參考月底剛完成的統測，確診考生是不得應試，後續會安排參加補考，相關名額都是外加，萬一考生不幸確診也不用擔心，一定有參加補考機會，維護應考學生的入學權益。

教育部則表示，因應新冠肺炎疫情發展，今年國中會考規劃第二類備用試場，安置居家檢疫、居家隔離、自主防疫及現場臨時出現有發燒、呼吸道症狀的考生應試，第二類備用試場以8到20人，再根據不同類型進行規劃，安排在不同試場應試，第二類試場考生進入考場後，其動線與一般試場會有區隔。

▲▼統測今天登場，今年共有7萬9266人報考，圖為隔離試場。（圖／教育部提供）

▲今年國中會考將參照統測，設置隔離試場，而且各考區至少準備6間。（圖／教育部提供）

至於備用試場數量部分，教育部表示，各考區原已至少準備6間第二類備用試場，目前各考區也已依地區疫情狀況，再增設第二類備用試場，並提前進行試務演練，以確保當日考生應考權益。

教育部也補充說明，今年國中會考時，被列為「居家隔離、居家檢疫、自主防疫者」，都會到第二類備用試場應考，但還會進一步依考生類型區隔試場，居家隔離考生集中在同一間試場應考，居家檢疫、自主防疫者同樣各自集中在同一間試場考試，而考試時才出現發燒與呼吸道症狀者，也是分配到同一間試場應考。

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