學生本土單日+6766！總數超過5.7萬人　全台1876所園校停課

▲今天本土新增？例確診，圖為之前校園消毒 。（圖／台科大提供）

記者許敏溶／台北報導

本土疫情急遽升溫，校園也不例外，根據教育部今（11日）傍晚公布最新統計資料，截至今天17時30分為止，校園再度暴增6767人確診，除1例境外生，其餘6766人都是本土學生，再度刷新單日確診新高紀錄，本土生累計確診總數超過5.7萬人，而光是國小學生就有接近2萬人確診；另因疫情關係，全台22縣市、1876所園校停課，較昨天減少145所園校。

根據教育部統計，截至今天為止，本土校園確診數從昨天5萬417例，今天來到5萬7183例，單日新增6766例，再創單日新高紀錄，連續兩天單日確診超過6千例，6766例當中，包括大專校院新增1280例、高中1137例、國中770例、小學生2239例、幼兒園1340例，國小連續3天單日新增超過2千例；境外生部分，今天新增1例大專校院個案，確診總數來到761例。

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▲今天本土生新增6766例個案，再創單日新高。（圖／教育部提供）

此外，疫情延燒也讓學校紛紛停課因應，根據教育部統計，截至今天下午3時為止，全台22縣市共1876所園校採取全校或部分班級停課（含線上教學），較昨天減少145所園校。

若進一部細分，教育部表示，今天共有376所園校採「全校」暫停實體課程，包括幼兒園152所、國小130校、國中 37校、高級中等學校29校、大專校院28校；另有1500所園校採「部分班級」暫停實體課程，包括幼兒園448所、國小 594校、國中199校、高級中等學校 188校、大專校院71校。