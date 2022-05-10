帶護身符也沒用！冒充檢警詐騙　2車手取存摺遭逮喊冤「被利用」

▲2名車手南下雲林詐騙民眾查扣提款卡、存摺及印章，遭警方重兵埋伏當場逮獲，紅衣唐嫌即辯是遭利用。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣斗六警分局日前接獲林姓民眾報案，稱母親接獲疑似假檢警的詐騙電話，表示將派人前來查扣帳戶相關文件，警方獲報派員進駐民眾家中，協助與詐騙集團周旋、約定交付銀行存摺等物；來自桃園市2名車手搭高鐵南下雲林詐騙民眾查扣提款卡、存摺及印章，遭警方重兵埋伏當場逮獲，訊後依詐欺罪移送。

5月5日上午8時許斗六一名林姓民眾前往報案，表示母親遭詐騙集團誆騙，以提款卡遭盜領為由，表示會派專人前來查扣提款卡、存摺及印章，警方獲報後立即成立專案小組派員進駐民眾家中，並與詐騙集團約定再當日下午以面交方式交付銀行存摺。警方在被害人與詐騙集團面交時，當場壓制逮捕2名車手並查扣相關贓證物，整個過程距報案僅過8小時。

▲戴男、唐男二名車手，搭高鐵南下雲林詐騙民眾查扣提款卡、存摺及印章，遭警方重兵埋伏當場逮獲。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

警方調查，詐騙集團以假檢警手法，誆稱婦人提款卡遭人盜領，需將提款卡、存摺及印章交給警方處理，屆時會有一位「陳專員」前往面交；與婦人約定面交後，詐騙集團即聯絡戴男（39歲）、唐男（40歲）二名車手，自桃園市搭高鐵南下，並搭計程車前來斗六面交，犯案過程犯嫌相當謹慎，先到面交地點勘查，再至超商領取「臺北地檢署公證科收據」等資料，再換搭另一部計程車前往面交地點。

▲警方查扣臺北地檢署公證科收據、存摺2本、手機1支、SIM卡3片。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

嫌犯與婦人見面出示「臺北地檢署公證科收據」，即向婦人取走銀行存摺等物，警方於面交地點周遭部署十餘名警力，全部過程都在警方監控之下，並在面交當下，現場壓制逮捕2名詐欺車手，並查扣存摺2本、手機1支、SIM卡3片等證物，唐男遭壓制第一句話急辯「是他利用我的」（指戴男），警員並在其身上搜出多個護身符，全案偵詢後依詐欺罪嫌移送雲林地方檢察署偵辦。

斗六警分局長陳鴻忠表示，檢警絕對不會派員前往民眾家中監管現金或存摺等，並呼籲民眾近期因疫情關係，造成假投資、假交友、假網購等詐騙案件增加，對於不明網路交友、網路匡稱投資獲利或網路販售特別便宜物品，均可能為詐欺集團所為，請民眾務須特別注意，如有疑問請撥打165反詐騙專線，或就近至派出所諮詢，防止遭詐騙。

▲警方搜身發現唐嫌胸前口袋中放了一整疊的護身符。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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