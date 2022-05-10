高雄「關懷包得來速」5／11上路！　領取時間、38地點一次看

▲高雄關懷包得來速於5/11上路。（圖／高雄市政府提供）

記者許宥孺／高雄報導

國內疫情急速攀升，為優化行政流程，高雄市政府首推出「關懷包得來速」，這項政策將在明(11日)正式上路，只要是確診、居家隔離者都適用，確診者接獲「確診簡訊」後2小時，可請親友至指定地點領取。

高雄市長陳其邁宣布，高雄將設置「關懷包得來速」，領取時間是上午9點至中午12點，以及下午1點30分至晚上9點。領取地點分別在38區區公所或指定地點。

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▲民眾需自行開車、騎車或步行方式領取關懷包。（圖／高雄市政府提供）

什麼時候可以領？陳其邁指出，確診者接獲衛生局通知確診簡訊後2小時，可請非同住親友、或者同住家人（居隔者）至指定地點領取；如屬同住家人（居隔者）需自行以騎車、開車或步行方式領取，請勿搭乘大眾運輸工具。

陳其邁也提醒，代領親友需準備確診者的身分證（正本、拍照均可），如無確診者身分證，則請出示代領者身分證，並提供確診者的健保卡或身分證字號，以家戶為單位，提供確診者及同住家人人數（含小孩），區公所核對資料就可領回關懷包。

關懷包只有高雄市民可領嗎？陳其邁指出，只要是在高雄確診、居家隔離就可以領，不管戶籍，倘若為無人可協助代領、或者行動不便，可撥打本市生活關懷中心專線07-8220300，會由專人協助。

陳其邁說明，請民眾領取關懷包時，按照居住地領取，不要跨區領，否則會造成作業上麻煩，工作人員會很痛苦。

▼關懷包得來速領取流程、地點。（圖／高雄市政府）

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