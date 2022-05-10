雲林刑大科偵隊長劉丁心4年7大功　再度獲選全國模範警察

▲刑大大隊長曾順光（左）與警局長李謀旺（右）貼紅榜為偵隊隊長劉丁心（中）祝賀。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

內政部警政署在每年6月月15日警察節前，遴選全國各警察機關表現優異警察人員並表彰該績優員警，雲林縣警察局刑警大隊科技犯罪偵查隊隊長劉丁心，因平日工作認真、負責盡職，2017年獲選第53屆全國模範警察後，今年再度在眾多優秀參選員警中脫穎而出，獲選第58屆全國模範警察，警察局對其給予高度肯定。

雲林縣警察局刑警大隊科技犯罪偵查隊隊長劉丁心於2017至2021年擔任刑警大隊科偵隊長期間屢屢破獲槍枝、毒品、電信網路詐欺集團與組織犯罪等重大刑案，共計獲記大功7次，對維護社會治安，確保民眾生命財產安全居功厥偉。

劉丁心曾於2012年、2020年當選警察局模範警察，2015年當選全國科技偵查楷模，2017年當選全國模範警察及首屆國家警光獎，2021年當選全國績優刑警，今年再度榮獲全國模範警察，即是秉持「盡忠職守，勇於任事」的工作精神與理念，冀能為社會治安多盡一份心力；

另本111年度刑警大隊偵三隊隊長薛琮勛亦因工作表現優異，獲選雲林縣警察局局級模範警察。雲林縣警局局長李謀旺表示，刑警大隊科偵隊劉隊長與偵三隊薛隊長在工作上均全力付出，足為同仁楷模，期勉所有警察同仁均能堅守崗位，善盡職責，全心全力為社會治安奉獻心力。

▲刑大大隊長曾順光（左）與警局長李謀旺（右）貼紅榜為刑警大隊偵三隊隊長薛琮勛（中）祝賀。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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