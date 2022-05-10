「PP石墨烯」溫馨送暖！體恤防疫醫護人員和居隔民眾　現在立即報名享好禮

【企劃特輯】

台灣近期新冠肺炎確診人數已連續幾日破萬，更持續飆高當中，第一線的醫護人員仍每天辛苦堅守在工作崗位上、照顧確診者，無私奉獻出個人的寶貴時間；另外隨著確診人數的攀升，開始居家隔離的民眾愈來愈多，因此無法外出運動。有鑑於此，一向從事公益不落人後的「PP石墨烯」，從昨日（5/9）至20日止，每天上午10點和晚上8點，各送出10件「PP石墨烯二代塑崩褲+」，要回饋給辛苦的醫護人員和居家隔離的民眾，希望符合資格的會員朋友盡早把握機會！

詳情請見PP石墨烯醫療級粉絲專頁：https://www.facebook.com/ppwebtw

報名連結：https://forms.gle/hQK1mhHeCq9vgS428

▲即日起至5/20推出「PP石墨烯塑崩褲+」限搶活動。【官網優惠組】

「第二代石墨烯塑崩褲+」燃脂降肉超有感

由兩大天后吳淡如和林美秀共同代言的「PP石墨烯塑崩褲」，在2021年一推出即造成30萬件搶購熱潮，今年更推出第2代進化版的「PP石墨烯塑崩褲+」，要讓在家隔離的人員不論是要塑身或是崩脂，靠這件「二代塑崩褲+」就能搞定，穿著這件褲子就可以幫助身體微循環、提升代謝力，五大部位採用全新魔法拉提技術，讓該平的平、該翹的翹，拯救有下半身困擾的女性朋友們。

▲「第二代石墨烯塑崩褲+」全新五大部位升級。【MOMO特惠組】

「科技3D體雕」織法 再大的「腹部」都能收 垂屁也能翹

第二代「PP石墨烯塑崩褲+」使用最新科技的特殊織品面料、最薄卻最堅硬的奈米材料，可以隨著溫度調節導熱率，在10度低溫時導熱率低，穿起來保暖蓄熱，30度高溫時則啟動散熱功能，透氣舒爽。更利用高達93%放射率的遠紅外線，達到調理身體循環、減緩關節疼痛，讓辛苦的醫護人員們在久站與辛苦執勤中舒緩不適，穿上它超有感。

▲穿上「第二代石墨烯塑崩褲+」效果馬上看得見。

「限時活動」機會難得 把握有限名額不要錯過

「PP石墨烯」為了體恤醫護人員和居家隔離者的辛勞和不便，推出「PP石墨烯二代塑崩褲+」限時活動，活動時間為5/9至5/20上午10點和晚上8點兩個時段，各送出10件「PP石墨烯二代塑崩褲+」。只要符合資格並成為PP石墨烯醫療級粉專之會員，就能進入活動網站填寫資料報名，並有機會免費獲得好禮，要讓醫護人員和居隔民眾在家也能輕鬆運動，舒緩下半身不適，一起居家防「溢」！

▲藝人天菜媽咪一致稱讚「第二代石墨烯塑崩褲+」塑型效果驚人。

人氣大搶購 官方呼籲：「認明雷射標不要買到假貨」

「PP石墨烯」官方呼籲:因為「第二代石墨烯塑崩褲+」塑型效果太好，造成市場上的大搶購，天菜媽咪、林昀希、高以馨等藝人一致極力推薦，這次機會難得，好商品真的不要錯過！

業者最後提醒，為了杜絕仿冒品，這次在每件「石墨烯塑崩褲+」上增加品牌吊牌，每個吊牌上都有一組官方專屬限定碼及雷射仿偽標籤，更好分辨正貨假貨，以免出現仿冒品再度讓消費者受害的現象發生。

五種新科技「第二代石墨烯塑崩褲+」哪裡買?

●官網優惠組：https://ppweb.tw/aj7Jw

●MOMO購物特惠組：https://chshop.work/BL2ew

●實體通路體驗請洽各大阿瘦皮鞋門市：https://www.aso.com.tw/Store/

●PP醫療級石墨烯粉絲專頁：https://reurl.cc/gzGvjL

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https://youtu.be/uhn-D3E_s2c