潘建志提「池化快篩」終結排隊　僅1步驟不同！神解快篩之亂

▲快篩實名制大排長龍。（圖／記者李毓康攝）

記者黃品臻／綜合報導

本土疫情急速升溫，實名制快篩推出以來，藥局排隊的人龍仍不見減少，就連超商開賣快篩試劑也無法解決，對此，精神科醫師潘建志就在臉書發文提出神解，認為「池化快篩」就能終結排隊買快篩的痛苦。

潘建志在臉書發文指出，池化PCR就是把10個病人的鼻咽拭子檢體混在一起同時驗PCR，沒有驗出來那所有人就都是陰性，若驗出陽性再一個一個驗，去找出陽性是誰，「池化PCR讓檢驗速度飛快提昇，世界各國、台灣都用的方法，那麼快篩也可以池化嗎？可以！答案是肯定的，國外早就這麼做了，至少有三篇國際醫學論文認証可行」。

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潘建志以同住的一家五口為例，假設念小學的小孩同學確診，或爸爸公司同事確診，因為是天天在一起的密切接觸，風險很高且病毒傳播速度很快，這五個人最好天天做快篩、持續一星期，這種情況就適合使用「池化快篩」。

▲潘建志指出，使用「池化快篩」的方法快速、方便，又能省錢。（圖／記者李毓康攝）

潘建志解釋做法表示，「五個人用不同的、和原廠同樣大小的五根細棉棒，各自採檢後，把五根棉棒前後一次又一次伸進同一個塑膠採檢軟管的緩衝液裡，攪拌攪拌捏一捏，五根綿棒頭上的檢體都擴散進到緩衝液裡，在裡面混合後，蓋上有注射頭的蓋子，滴到試劑棒上檢驗」。他指出，整個過程只有池化的步驟不同，其他都和平常一樣，若是陰性，表示大家都沒中標，若是陽性，再分開一個一個驗。

潘建志說明，池化快篩陰性的話，隔天再做，以此方式一個星期全家驗7次，只會用掉7根快篩試劑，不僅快速方便還能省錢。他也表示，「快篩會有偽陰性（一般約2成），也有可能病程還在潛伏期，所以只驗一次陰性是不夠的，有接觸史、有症狀時還是要每隔一天再驗，多驗幾次；快篩偽陽性很少，中了就是中了，三篇醫學論文都用樣本檢測做了統計檢定，計算出池化快篩的靈敏度和特異度還可以，當然了，如果你有錢又能買到足夠的快篩，一個一個做會更準。」

潘建志引述論文指出，學校、公司等小團體，一次把20個人的檢體池化下去驗快篩，雖然天天驗，但一點都不心疼，快篩找出是陽性的人就去做PCR，之後就不必再做快篩，「但是快篩陰性，之後還要再做，可能要做很多次，所以快篩容易缺貨，而池化快篩，就是應對多次陰性的好方法」。此外他也提醒，採集檢體的棉棒不用多特別，去藥局買大小一樣的即可。

事實上，指揮中心曾在上月初表示，因應國內持續調整邊境與國內防疫措施，為兼顧與維持防疫量能、社會經濟活動及有效控管風險，使用池化方式提升社區核酸篩檢量為可行的配套措施，藉由早期檢測病毒帶原者，迅速阻斷傳播鏈。

不過指揮中心也說明，目前1:10的池化檢驗僅適用於發生率不高的族群，針對高感染風險的疑似個案，仍採用非池化標準流程，維持精準檢驗的要求。

▲指揮中心說明「1:10池化檢驗」。（圖／指揮中心提供）