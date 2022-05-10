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疫情爆發他喊「全面失控」　與去年差別？PTT點2關鍵：想正常生活

▲實聯制跟戴口罩哪個該先取消？（示意圖／美聯社）

▲本土疫情急速升溫。（示意圖／美聯社）

記者黃品臻／綜合報導

本土疫情狂燒，確診病例呈現指數型爆發，有網友疑惑，為何去年疫情爆發時還可以控制，今年卻已經全面失控，究竟差別在哪？對此有PTT鄉民點出2個關鍵，直指今年無法控制住疫情的原因。

有網友在PTT的Gossiping板上發文提出疑惑，「今年四月初又開始疫情爆發，到了四月下旬確診病例開始指數爆發，甚至去年周遭沒有人確診，今年都開始有了，而且不只一個」。他也提到今年和去年一樣，醫療量能都處在非常緊繃的狀態，不解今年疫情壓不下來的主因為何？

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對此，有另一位鄉民回文直指2個關鍵，分別是「Omicron比原始病毒株傳染力強很多，口罩幾乎防不住」、「高強度防疫已經很久，大家都疲乏了」。

原PO認為，就算現在病毒是Delta，大概也會防不住，「除非你想要不內用、不出去玩好幾年啦……那怎麼可能，應該說，大家冒了風險打了一劑、二劑、三劑，不就是為了可以有更好的生活解禁」。他也表示，民眾長時間遠距工作、禁止內用、量體溫、戴口罩消毒等等，久而久之都會受不了。

原PO回憶跟親戚小孩、國三學生聊天寫道，「（他）說要考會考了，很擔心確診，考完應該就不用回學校了，畢典變成線上，就覺得有點可憐」。他指出，在疫情蔓延的時代，很多儀式化的活動如畢典、畢旅、班級比賽都被取消，但大家都很想回到正常生活，「當這樣的人越來越多，你還只想靠NPI（非藥物介入手段）就繼續清零，無異是痴人說夢」。

▲▼PTT鄉民認為今年疫情壓不下來主要是因為2個原因。（圖／翻攝自PTT）

▲PTT鄉民認為今年疫情壓不下來主要是因為2個原因。（圖／翻攝自PTT）

底下網友熱議，「是不是輕症這個誘因差很多，畢竟是危及生命的事情」、「不是三月守住就沒事了欸，守一次還有千千萬萬次，除非你一輩子都要這樣」、「實際上正確戴好口罩的人現在沒那麼多」、「omicron已經跟之前的病毒株都不一樣了，再用老招，社會成本太高」、「你看連假去哪都是人，就知道大家都想要回歸正常生活了啦」。

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