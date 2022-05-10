超商180快篩剩一堆！他目擊傻了：怎麼沒秒殺　網點出背後原因

▲超商180元快篩試劑買氣不如預期。（圖／記者呂佳賢攝）

網搜小組／趙蔡州報導

藥妝店、超商、超市等8大通路9日開賣快篩試劑，每一劑要價180元，但買氣不如藥局每劑100元的。對此，有網友表示，他9日與朋友到超商買快篩，原本以為中午之前就會全部賣光，不料現貨剩一堆根本沒人搶，讓他好奇「為什麼超商180快篩買氣不如預期」。

原PO在批踢踢說，他9日中午和同事去買午餐，想說到附近超商看看，快篩還有沒有剩，因為10點開始販售，原本以為12點早就賣完，結果現場還剩一堆，他們3人還能一人買一支回去，也好奇「所以其實真正急需快篩的人，也沒有這麼多吧，不然超商賣180元，也應該被秒殺才對」。

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▲網友表示「實名制不到100，怎會想去買180」。（圖／翻攝自批踢踢）

其他網友看了紛紛表示，「我在北投，下午1點還買得到」、「100秒殺，180剩一堆，這個現象真的超吊詭」、「寧願排隊互相感染」、「都說很急很缺，才多個80元，就沒人要買，笑死」、「一堆人買來放安心的」、「囤貨老人不買貴的」。

也有人認為，「實名制不到100元，怎會想去買180元」、「急的就買貴一點的，正常的思考模式啊」、「超商180，本來就是賣給急需的人吧，不急的可以排藥局啊」、「廢話，有100元的，誰要買180元，何況還要買大量，當然排藥局」。

針對亞培快篩試劑一劑賣180元，民眾覺得太貴是否有降價空間？指揮官陳時中回應，在超市賣就是有市場的機制在，「如果大家覺得貴，我們會請廠商他們要適時的降價」。

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