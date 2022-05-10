疫情衝擊遊覽車出車率剩2成　交通部爭取減徵燃料稅、紓困貸款展延

▲30多位遊覽車業者提出5大訴求。（圖／記者呂晏慈攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

本土疫情延燒，指揮中心指揮官陳時中上月宣布強化第3劑疫苗規定，納入旅行團與健身房等，導致遊覽車訂車業務面臨退車潮，統計4月中旬至今出車率不到2成。對此，國民黨立委魯明哲、洪孟楷10日舉行記者會為業者請命，提出5大訴求，要求減徵燃牌稅金、展延紓困補貼政策等，「絕對缺一不可」；對此，交通部次長陳彥伯與會允諾說，《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》已延到明年6月，相關預算仍須通盤考量，包括減徵燃料稅、紓困貸款展延等均會積極爭取，原則上會在6月30日前宣布展延相關配套。

魯明哲、洪孟楷今天舉行「遊覽車業者因疫情營運困境 爭取紓困救濟」記者會，邀請中華民國遊覽車客運商業同業公會全國聯合會代表30人，提出5大訴求，要求減徵今年度遊覽車燃牌稅金、展延紓困貸款2年、展延防疫物資補貼、延續營業虧損補貼政策、延續遊覽車業駕駛和員工薪資補貼等。

遊覽車客運商業同業公會全國聯合會理事長魯孝亞表示，遊覽車業者走到「生死關頭」，經過這2、3年疫情，產業已經賠掉新台幣5000萬元以上的資本額，「這次我們的確碰到最後一哩路的關卡」，因為衛福部跳針的防疫政策，讓產業生存不下去，根據統計，今年4月中旬至今出車率剩下2成，只能「勉強過日子」，觀光遊覽車更是全面停擺，估已有7、8家業者倒閉，若是紓困貸款無以延續，銀行抽銀根後，恐還會再有2、30家業者倒閉。

遊覽車客運商業同業公會台灣省聯合會理事長陳麗英表示，公會掌握全台約有7000名遊覽車駕駛，許多公司都面臨倒閉壓力，「我們看不到政府關懷的眼光，也看不到市場的榮景」，呼籲政府應該拉拔救濟，讓產業能夠度過難關。

交通部公路總局局長陳文瑞會中回應，今年1月至3月出車率還不錯，每日還有9千多輛車，但今年4月中之後，降低到7千輛以下；對於今年是否減徵燃料稅，由於涉及國庫收入仍須考量，牌照稅因是地方稅，難度確實較高，另公路總局會持續與銀行業者洽談，爭取紓困貸款「只繳息不繳本」再延長。

陳文瑞表示，針對業者要求防疫物資補貼應展延，現在公路總局已經提報爭取持續辦理；至於在營業虧損補貼和員工薪資補貼部分，因為這是屬於「紓困」的範疇，現在政府傾向推動「振興」，未來進行振興措施時，也會透過振興觀光旅遊產業，盼藉此可提高遊覽車業者的出車率。