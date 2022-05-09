一人可帶幾劑快篩返台？衛福部「老實講沒掌握」　藍委氣炸：很佩服

▲快篩實名制上路，每天還沒開賣，門口就排了長長人龍。（圖／記者謝盛帆攝）



記者許展溢／台北報導

快篩難求，引爆民怨，若民眾想要自己從國外郵寄或自帶快篩返台，立委洪孟楷問到底一個人可以帶多少劑？這讓衛福部答不出來稱沒掌握，讓洪氣炸問「到底是誰的業務」，實在很佩服衛福部的態度。

立法院交通委員今邀請交通部部長王國材、衛生福利部次長薛瑞元就「疫情劇增國內大眾運輸防疫作為如何維持民眾正常生活運作及準備方案」進行專題報告，並備質詢。

[廣告]請繼續往下閱讀...

洪孟楷問，若民眾想從國外郵寄或自帶快篩可以帶回幾劑？薛瑞元回，「老實講我沒有掌握」，讓洪怒問，「這是誰的業務？」，並說很佩服衛福部，今天發通知要求交通部、衛福部到委員會報告，結果交通部所有同仁都來了，衛福部竟單槍匹馬來一個薛瑞元次長，其他同仁都不用到。

薛瑞元說，「有疾管署同仁」，接著該名女性同仁到台上在薛耳邊報告，這畫面讓洪孟楷等不下去，直接要薛「有點肩膀啦，不要推給下面的人」，並說據他了解一人是180劑，但不確定最後數據是不是如此，因關務署提到，這還要問指揮中心，讓洪也不滿表示，「什麼事情都要指揮中心決定」。

▲洪孟楷要薛瑞元「有點肩膀」。（圖／翻攝國會頻道）



洪孟楷又問，現在看到網路流傳，國內要自救可從大陸進快篩200劑，薛瑞元說，快篩要進來得經過EUA，若沒發就不能用。

洪孟楷指出，目前EUA只發22家，問有無大陸製？薛瑞元表示，「應該目前通過的是沒有，但申請中的是有」，至於要進大陸製快篩，會違反相關法令？薛瑞元強調，「假設已經進來，在市面販售這會違法」，洪孟楷認為，現在因為不夠大家需要用，大陸也有取得歐盟等認證，但不知道為何，「台灣只要遇到大陸就害怕、慢半拍，甚至不敢發EUA」，薛回「這本來就照程序」。

薛瑞元最後說，如果是民眾沒販賣自用，目前是沒罰則，洪孟楷問，這是鼓勵大家自力救濟？薛瑞元強調，在海關會不會被攔截是另一回事，因為「這不是衛福部業務」。