快訊／高雄瞬間暴雨釀災！路樹倒榻橫躺車道　汙水衝破人孔蓋

▲高雄今晨瞬間暴雨釀災！路樹倒榻佔據車道。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄11日清晨下起滂沱大雨，氣象局更針對高雄市發布「大雷雨即時訊息」，水利署也對高雄發布達到一、二級淹水警戒。受到瞬間雨勢影響，市區發生行道樹倒下佔據車道，所幸無造成人員傷亡，另外，三民區凱旋路和憲政路口也發生汙水管線衝破人孔蓋，水利局已緊急派員搶修。

▲▼新興區一處路樹倒榻佔據車道，警方獲報後到場指揮管制，並加強疏導交通。（圖／記者賴文萱翻攝）

受到今晨瞬間大雨影響，新興分局7點30分接獲報案，在新興區民生一路發生行道樹倒下，立即派遣中正所所警網到場查處，到場發現路樹倒臥並佔據民生一路（錦田至達仁段）東往西快車道。

中正所員警立即現場指揮管制，並加強疏導交通，同時聯繫市府相關業管單位儘速前往移除，現場員警在場指揮，並通報警廣提醒用路人改道，現場無人員傷亡也無財產損失。倒榻路樹上午9點50分由養工處吊車將倒塌樹木清除完畢，目前交通恢復順暢。

▲瞬間大雨，造成三民區一處發生汙水衝破人孔蓋事故。（圖／記者賴文萱翻攝）

另外，三民區凱旋路和憲政路口今晨也發生，因瞬間雨水過大，空氣壓力造成汙水管線向上隆起衝破人孔蓋，影響範圍約達3公尺，水利局獲報後也緊急派員到場搶修。

▲高雄淹水警戒。（圖／氣象局）



由於對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，氣象局目前也持續針對高雄市發布豪雨特報，有局部大雨或豪雨發生的機率，台中以南至屏東及南投有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。