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社會 社會焦點 保障人權

菜鳥車手超認真！1個月盜領百件　深夜遇警「1動作」露餡　

▲文山二警方日前逮捕陳姓車手並起獲21萬元贓款。（圖／記者張君豪翻攝）

▲文山二警方日前逮捕陳姓車手並起獲21萬元贓款。（圖／記者張君豪翻攝）

張君豪／台北報導

台北市警方鎖定一名陳姓車手（20多歲、詐欺前科）涉嫌跨台北、新北地區提領民眾被騙匯款逾百萬元新台幣，雙北警方追緝多時，文山二警分局景美所警員4月28日深夜10時許在羅斯福路6段郵局簽巡時，發現一名男子在操作ATM神情緊張，警方熱心上前盤查，發現陳嫌無法清楚交代半夜提領鉅款原因，警方在他身上找到21萬元贓款，將他帶回釐清。

▲文山二警方日前逮捕陳姓車手並起獲21萬元贓款。（圖／記者張君豪翻攝）

▲文山二警方日前逮捕陳姓車手並起獲21萬元贓款。（圖／記者張君豪翻攝）

陳嫌遭警方帶回表示：他日前在網路臉書社團上看到徵才廣告，內容強調「薪水高、工作輕鬆」等關鍵字，一時心動便主動私訊聯繫，工作內容只需要到對方指定之地點領取提款卡後，至ATM提領現金，再將提領款項放至指定地點即可。

陳嫌當車手提領贓款，可獲得每筆數千到萬元不等酬勞，他認為工作輕鬆錢好賺，便下海當車手，警方查出他當車手僅1個月期間，便涉及雙北多達數十件詐騙提款案件、光是他在文山地區提領犯行就超過30件以上，目前警方正逐一清查，但陳嫌落網後拒絕透露詐騙集團上手，警訊後依詐欺罪嫌將他移送法辦。

警方藉此案例呼籲，民眾打工、求職應循正當管道，現今網路上詐騙手法及話術層出不窮，徵才內容如提及「工作輕鬆」、「待遇高」關鍵字，更應提高警覺以免淪為詐騙車手，民眾如遇到疑似詐騙案件，請撥打165反詐騙專線向警方報案及查證。

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