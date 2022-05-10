確診者暴增人力吃緊！台鐵「5／14起停駛94列區間車」

▲台鐵5/14起停駛94列區間車。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

近日本土疫情爆發，受到確診者或與確診者密切接觸者須居家隔離影響，出現人力吃緊的現象，交通部台鐵局表示，5月14日起停駛區間車94列次，因應防疫期間調整疏運措施，復駛日期視疫情影響再另行公告。

台鐵局表示，因受新冠肺炎疫情影響，導致乘務人力不足，經評估疫情期間旅運需求，將於111年5月14日起停駛區間車94列次，因應防疫期間調整疏運措施，復駛日期視疫情影響再另行公告。