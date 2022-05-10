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確診者暴增人力吃緊！台鐵「5／14起停駛94列區間車」

▲▼台鐵企業工會不滿交通部急就章進行台鐵公司化改革，五一發起全面罷工不出勤，表定列車全部停駛，僅有加開少部分臨時列車,台鐵五一罷工。台鐵,勞工,一例一休,輪班制,變形工時,交通,大眾運輸,火車,鐵道,月台,列車長（圖／記者李毓康攝）

▲台鐵5/14起停駛94列區間車。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

近日本土疫情爆發，受到確診者或與確診者密切接觸者須居家隔離影響，出現人力吃緊的現象，交通部台鐵局表示，5月14日起停駛區間車94列次，因應防疫期間調整疏運措施，復駛日期視疫情影響再另行公告。

台鐵局表示，因受新冠肺炎疫情影響，導致乘務人力不足，經評估疫情期間旅運需求，將於111年5月14日起停駛區間車94列次，因應防疫期間調整疏運措施，復駛日期視疫情影響再另行公告。

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