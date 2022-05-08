　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

國旅首選！花790元就能玩千元遊程　還送2張「台鐵75折車票」

▲「微解封」首發團於今（13日）早9點多出發,創新旅行社董事長李奇嶽,台灣觀巴協會創會理事長兼怡容國際旅行社董事長呂威德,首發團旅客蘇小姐。（圖／記者彭懷玉攝）。

▲台灣觀巴主打一到四人成行小團出遊。（圖／記者彭懷玉攝）

記者李宜秦／台北報導

為刺激國旅市場，交通部觀光局與台灣觀巴協會規劃推出「台灣觀巴台鐵護照」，每本護照內含台鐵75折乘車券及台灣觀巴套裝旅遊行程500元抵用聯各2聯，至今年12月30日都可購買，限量發行3,000本，售價新臺幣790元，民眾可至台灣觀巴各營運旅行社或郵政商城購買。

台鐵75折乘車券適用於台鐵車站售票窗口臨櫃購買各級列車「全票」、「孩童票」及既有車型優惠，出示護照並由售票員撕下折扣聯，每張車票限使用1張折扣聯，不限乘車區間長度。

[廣告]請繼續往下閱讀...

觀光局提醒，台鐵乘車券不適用於3日(含)以上連續假日、觀光列車、郵輪式列車、實名制列車、騰雲座艙及其他交通部臺灣鐵路管理局指定列車，且不得與其他優惠(如早享優惠) 重複使用。

▲▼台灣觀巴台鐵護照。（圖／觀光局）

▲▼台灣觀巴台鐵護照。（圖／觀光局）

▲▼台灣觀巴台鐵護照。（圖／觀光局）

▲▼台灣觀巴台鐵護照。（圖／觀光局）

▲▼台灣觀巴台鐵護照。（圖／觀光局）

▲▼台灣觀巴台鐵護照。（圖／觀光局）

▲台灣觀巴台鐵護照開賣，每份790元。（圖／觀光局）

台灣觀巴協會理事長張龍麟表示，「台灣觀巴」套裝旅遊行程500元抵用聯適用於購買「台灣觀巴」各套裝旅遊行程，數量有限欲購從速。另遊客參加行程後，還可投稿參加「2022年台灣觀巴攝影比賽推廣活動」，有機會獲得1,000到2萬元不等的獎金。

台灣觀巴主打1到4人成行小團出遊，保險及行程規劃皆包含在套裝遊程內，於飯店、車站、機場等重要交通節點出發，車內提供免費Wifi、全程導覽解說，提供旅客貼心便捷的服務，行程遍布全臺。

台灣觀巴由26家旅行社推出6大主題(養生療癒、人文古蹟、網紅打卡、話題性活動、部落文化體驗、秘境探訪等深度體驗行程) 91條深度體驗行程，行程結合當地色餐食及體驗活動，並持續做好防疫措施。

►背這咖「法棍包」讓妳一秒變超模

ET快訊
轟！陣頭遶境狂炸高空煙火　警制止遭信眾阻擋爆衝突
女兒把「她的全部」送媽媽！　脫口一句話萬人暖哭
空姐上空自拍！　嗨喊「胸型升級」GG了
《原子少年》成員爆渣男！5女受害　未滿20歲被揍到失明
快訊／20歲男女嚴重自撞！　全身骨折雙亡
快訊／吳姍儒確診首發聲！　自責「3天沒出門仍染疫」
連千毅直播突暴走「飆罵辣妹班底」！　她大哭走人
加州取消口罩令！學生確診暴增4倍　多所學校緊急停課
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

女兒把「她的全部」送媽媽！脫口超齡1句　萬人暖哭：心都融化了

見1族群快崩了　PTT跪求「再次3級」緩一下：一週也好！

台大病房群聚感染「衛生局證實11人染疫」　院方：目前正常營運

衛福部遇到高登騙子？　他點破「1奧妙之處」：林佳龍4年前就做過

台灣人愛排隊「卻不能忍受排隊買快篩？」他貼4張圖狂酸　網戰翻

水逆要來了！5星座重災　第1名首當其衝

快訊／居家照護7+7今上路！陳時中下午2點記者會說明

國旅首選！花790元就能玩千元遊程　還送2張「台鐵75折車票」

產婦確診新冠　部北醫院順利接生臍帶繞頸胎兒「寶寶PCR陰性」

台灣昨確診數「全球第二」！僅次這國家　他：這就是超前部署

廖老大勸別幫小孩買保險　曝友人例子「保經濟支柱」

金憓秀當打工仔...反差萌超圈粉！　韓孝周偽裝討抱竟沒被認出XD

貓版「九天閒女」降肉泥　媽流利台語唸搞笑咒語

安珀赫德淚崩泣訴「酒瓶性侵」過程　曝強尼戴普當眾羞辱...沒人救援

長瀨昆妮替連千毅喊話！　字幕驚曝「是有心人設局」

學長帶看國道側面風景　轎車打橫遭拖行15秒↑

「泰山壓頂vs髮廊技法」　爸幫姐弟吹頭待遇大不同

代購團義大利遭破窗洗劫！　一整車「344萬精品」全沒了

5/8起職場確診同事免隔離　國高中只匡九宮格停課3天

母親節前夕陳志強忍淚送媽媽最後一程　準媳婦曾智希陪整路：在天堂看我們

女兒把「她的全部」送媽媽！脫口超齡1句　萬人暖哭：心都融化了

見1族群快崩了　PTT跪求「再次3級」緩一下：一週也好！

台大病房群聚感染「衛生局證實11人染疫」　院方：目前正常營運

衛福部遇到高登騙子？　他點破「1奧妙之處」：林佳龍4年前就做過

台灣人愛排隊「卻不能忍受排隊買快篩？」他貼4張圖狂酸　網戰翻

水逆要來了！5星座重災　第1名首當其衝

快訊／居家照護7+7今上路！陳時中下午2點記者會說明

國旅首選！花790元就能玩千元遊程　還送2張「台鐵75折車票」

產婦確診新冠　部北醫院順利接生臍帶繞頸胎兒「寶寶PCR陰性」

台灣昨確診數「全球第二」！僅次這國家　他：這就是超前部署

轟！彰化市區陣頭遶境高空煙火狂炸　警制止遭信眾阻擋爆衝突

被藍鳥DFA找到新工作　日裔好手轉戰大都會

母親節幫媽媽埋單！銀行刷卡優惠一次看　最高回饋17%

國台辦願助買快篩！柯文哲：若當國際貿易　按國際商業往來條約處理

遭套想攤平？零股小散戶助陣　台積電股東人數破133萬創新高

快訊／國民黨中山大同初選出爐　前主播柳采葳、王浩接班人高世俊出線

媳婦遭變態巫師「軟禁+性侵」79天！　婆婆竟是主謀

租客2年後退租！女房東一進門震驚「比租前更乾淨」　對比圖曝光

母親節前夕花蓮增803確診　徐榛蔚：非同住家人避免聚餐

調酒無限暢飲！入住「四鐵共構」酒店眺山景、享6鹹6甜泰式下午茶

逆天正妹遭「超派」奈良鹿圍咬 落難神情網秒懂：裙子有仙貝味

生活熱門新聞

6天破18萬例　醫籲快做這件事：別等到染疫才後悔

兒童若有這3點　醫：PCR「100%陽性」

人妻約砲報復夫　遠看秒認出對方

台灣昨確診數「飆升至全球第二」

職場有確診「同事免居隔」！最新指引出爐

首波典型梅雨鋒面要來了　全台連下5天防豪大雨

教部曝「兩種狀況」仍可全班或全校停課

下周這波鋒面3勢力交會　氣象達人：恐有極端天氣

連10天破萬　醫：別依賴政府！自己Google

女確診「台南街頭流浪」黃偉哲要查

職場確診「同事免居隔」！6大QA秒懂匡列新規

新北孕婦確診母嬰雙亡！醫：應優先用抗凝血劑

高薪男「6原因」怒甩多年女友！網看到怕：別放生啊

這類人取消電子圍籬！防疫新制5大重點懶人包

更多熱門

相關新聞

交通部參事嗆台鐵員工　下場出爐

交通部參事嗆台鐵員工　下場出爐

交通部參事賴明煌近日遭爆料嗆聲台鐵運轉員「妳是什麼人，可以這樣對俸點800點的交通部官員講話？」交通部長王國材日前下令調查後懲處。據了解，賴明煌將被記兩支申誡，對此，交通部次長陳彥伯表示，目前人事單位還沒將懲處上報，不過的確會朝懲處方向處理。

端午台鐵恐又停駛　交部約公開協商

端午台鐵恐又停駛　交部約公開協商

不滿台鐵公司化　端午恐又沒人出勤

不滿台鐵公司化　端午恐又沒人出勤

男子拍臥軌照　台鐵要查最高罰5萬

男子拍臥軌照　台鐵要查最高罰5萬

掃台灣Pay買台鐵便當　限時優惠

掃台灣Pay買台鐵便當　限時優惠

關鍵字：

台鐵台灣觀巴

讀者迴響

熱門新聞

6天破18萬例　醫籲快做這件事：別等到染疫才後悔

兒童若有這3點　醫：PCR「100%陽性」

英媒警告台灣未超前部署　恐大量死亡

人妻約砲報復夫　遠看秒認出對方

台灣昨確診數「飆升至全球第二」

峮峮趴地玩狗「領口往下掉」　網急喊：走光了！

Sandy確診！錄影工作緊急喊卡

職場有確診「同事免居隔」！最新指引出爐

24歲財富自由「月賺60萬」嘆空虛！他公開總資產

前夫「母親節要帶孩子走」　名嘴女醫7字回嗆

錢薇娟錄影一半...突遭圍觀阿姨嗆聲！

首波典型梅雨鋒面要來了　全台連下5天防豪大雨

教部曝「兩種狀況」仍可全班或全校停課

即／台南機車撞分隔島！20歲男女雙亡

連千毅直播突暴走「飆罵辣妹班底」！她委屈大哭走人

更多

最夯影音

更多
廖老大勸別幫小孩買保險　曝友人例子「保經濟支柱」

廖老大勸別幫小孩買保險　曝友人例子「保經濟支柱」
金憓秀當打工仔...反差萌超圈粉！　韓孝周偽裝討抱竟沒被認出XD

金憓秀當打工仔...反差萌超圈粉！　韓孝周偽裝討抱竟沒被認出XD

貓版「九天閒女」降肉泥　媽流利台語唸搞笑咒語

貓版「九天閒女」降肉泥　媽流利台語唸搞笑咒語

安珀赫德淚崩泣訴「酒瓶性侵」過程　曝強尼戴普當眾羞辱...沒人救援

安珀赫德淚崩泣訴「酒瓶性侵」過程　曝強尼戴普當眾羞辱...沒人救援

長瀨昆妮替連千毅喊話！　字幕驚曝「是有心人設局」

長瀨昆妮替連千毅喊話！　字幕驚曝「是有心人設局」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面