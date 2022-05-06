端午、中秋台鐵恐又停駛！交通部＋工會首場「公開協商」時間出爐

▲交通部規劃下週與台鐵工會公開協商公司化議題。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

立法院交通委員會通過台鐵公司化草案部分條例，預計本月底進行朝野協商，台鐵企業工會不滿再度發起國定假日不出勤的抗爭活動，交通部長王國材日前表示，希望規劃一場開放媒體參加的公開協商，讓國人評斷是哪一方比較有理。據了解，交通部將於下週五9點與工會進行公開協商。

台鐵局昨日與台鐵企業工會討論公司化議題，然而雙方仍是各說各話、協商再度破裂，台鐵工會表示，昨日已正式推動端午節(6/3)、中秋節(9/10)、國慶日(10/10)、九合一選舉投票日(11/26) 皆依法「不加班」抗爭，並呼籲交通部不要再以「工會訴求不明確」模糊焦點或加以抹黑。

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▲台鐵勞動節表定列車停駛，端午節可能舊事重演。（圖／記者李毓康攝）

王國材日前承諾，他本人下週會找工會來談，希望能採開放會議方式，比較能聚焦，否則現在網路上有很多誤解，例如炒地皮、把土地賣給財團，根本都是不可能的事情，也是為了台鐵永續經營所設計的方式。

據了解，交通部規劃下週五上午9點與台鐵企業工會公開協商，將開放媒體進場，令國人了解協商實際情況，交通部也證實此消息，不過目前協商地點仍在討論中。