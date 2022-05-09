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大陸 大陸焦點 特派現場

遭100公斤友婚鬧狠壓！新郎痛喊：腳斷了...「被架著娶妻」網看傻

2百斤友人婚鬧狠壓，新郎當場骨折。（圖／翻攝自微博）

▲新郎前一天慘被友人鬧婚壓斷腿。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

結婚是人生大事，當天親朋好友都會到場，對新人送上最真摯的祝福，不過有些地方會有「鬧婚」習俗，為了增加氣氛本無可厚非，但是有的婚鬧充滿十足的惡趣味，甚至導致新郎受傷。近日，大陸江蘇一名新郎婚前被200斤（約100公斤，大陸1斤=500公克）的朋友鬧喜，不慎壓到骨折，只能被架著參加婚禮，影片引發網友的廣泛關注和熱議。

綜合陸媒報導，事情發生在江蘇徐州，結婚當天新郎的「獨特造型」吸引眾多人關注，只見他一瘸一拐的，只能由別人攙扶著進行婚禮。當事人孫先生表示，「前一天晚上有鬧喜的，200多斤，壓到我身上扭到骨折了，如果沒受傷，過一段時間婚禮的程序可能會忘掉，這個東西比較記憶猶新，所以就被架著參加完了整個婚禮。」

影片曝光後，不少網友傻眼直呼，「一旁的新娘子，肯定怨恨死他的這個朋友了，這根本不是朋友而是損友，這樣的朋友真的建議少來往」、「真不知道這樣的鬧喜有何意義？反傷了新郎，好好的一場喜事，結果變得這麽不如意，真的應該堅決取締這種惡俗的婚鬧。」

據了解，婚鬧是大陸的傳統習俗，原本目的是為了炒熱氣氛，如果鬧的人少了，就好像意味著辦婚禮的主家平時和親友、鄰里處不好，人緣差，然而近年婚鬧尺度不斷升級，甚至爆出性騷擾等誇張情節，最後鬧上法庭的案例也屢見不鮮。雖然當局已下令整治，可成效似乎不彰，仍不時傳出脫序的婚鬧影片。

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