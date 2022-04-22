人妻下屬車震高官影片曝光　夫開車門目睹「下面清零了」

記者黃翊婷／綜合報導

江蘇省宿遷市日前發生一起醜聞，張姓男子的妻子是當地青伊湖鎮的居委會幹部，卻偷吃青伊湖鎮人大主席左姓男子，他尾隨捉姦，果然在農場抓包兩人正在車震，氣得向上舉報。相關消息在網路上傳開後，也掀起網友熱議。

▲左男下半身全裸。（圖／翻攝自微博／下游新聞）

根據《上游新聞》報導，張男今年4月間懷疑妻子與左男有染，並根據微信聊天內容判斷兩人的關係十分親密，加上妻子告知4月14日不會回家，於是當日晚間8時許他開車跟在妻子與左男後方，一路尾隨他們至青伊湖農場，見時機成熟，便下車上前捉姦。

張男聲稱，當時左男和他的妻子正在車上發生性關係，他拍照留下相關證據後，就將兩人帶到宿遷市沭陽縣紀檢部門，並向青伊湖鎮黨委書記匯報。而在曝光的影片中，也可清楚看見左男被抓包的當下，雖然人坐在車內，但下半身全裸，表情還有些慌亂。

▲張男摸黑捉姦。（圖／翻攝自微博／星視頻、長春門咖）

消息傳開後在微博掀起網友熱議，紛紛留言直呼誇張，「領導親自通姦啊，辛苦了」、「這都不開除嗎？想等過了風聲再提上來嗎？」、「這下全世界都知道了，絕了」。

事後，宿遷市官方單位表示，有關部門已對左男進行黨內嚴重警告，同時行政降級、免去現職。