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江蘇2022第一季度生產總值2.78兆元人民幣　同比增長4.6％

▲▼南京市,南京。（圖／CFP）

▲江蘇省會南京。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

江蘇省統計局今（25）日公布2022年Q1生產總值共2.7859兆元（人民幣，下同），同比增長4.6%。其中，第一產業增加值593.3億元，同比增長3.1%；第二產業增加值1.22852兆元，同比增長5.3%；第三產業增加值1.49805兆元，同比增長4%。

▲蘇州工業園。（圖／CFP）

▲蘇州工業園。（圖／CFP）

在農林漁牧業方面，江蘇Q1僅水產品產量略有下降外，夏收作物長勢總體平穩，畜牧業生產穩中有增，整體總產值達1149.9億元。在工業生產方面，按行業別分類顯示，40個工業行業大類中有33個行業增加值同比增長，增長面達82.5%，計算機通信和其他電子設備製造業、電氣機械和器材製造業、汽車製造業增加值分別增長13.7%、12.1%、13.5%。

至於在服務業方面，江蘇第三產業增加值同比增長4%，交通運輸、倉儲和郵政業增加值增長7.8%，金融業增加值增長5.9%，信息（資訊）傳輸、軟件和信息技術服務業增加值增長10.9%，非營利性服務業增加值增長9.2%。

值得注意的是，江蘇數位經濟發展呈現井噴式成長，1至2月，規上服務業中互聯網和相關服務營業收入同比增長34.9%，其中互聯網信息（網路資訊）服務、互聯網數據服務分別增長34.4%、122.9%；軟件（軟體）和信息技術服務業營業收入增長12.9%，其中集成電路（積體電路）設計、信息系統集成和物聯網技術服務分別增長49.7%、40%。

民眾收入方面，江蘇全體居民Q1人均可支配收入為16490元人民幣（約70907元新台幣），同比增長6.4%。其中，工資性收入9387元，增長7%；經營淨收入2175元，增長4.2%；財產淨收入1725元，增長1.1%；轉移淨收入3204元，增長9.1%。按常住地分，城鎮居民人均可支配收入19251元，同比增長5.8%；農村居民人均可支配收入10952元，同比增長7.2%。城鄉居民人均收入比值為1.76，比上年同期縮小0.02。

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