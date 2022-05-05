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1歲半男嬰異物卡喉…傳「無PCR遭拒診」拖9hrs亡！醫院院長被免職

▲▼嬰兒,小孩,嬰兒床,頭髮,頭顱。（示意圖／翻攝自pixabay）

▲江蘇1歲半男嬰誤食異物卡喉嚨亡。（示意圖／翻攝自pixabay，並非新聞當事人）

記者鄭思楠／綜合報導

江蘇徐州市睢寧縣一1歲半男嬰近日誤食異物卡到喉嚨，因無核酸證明被醫院拒診後身亡，點燃輿論怒火。江蘇徐州睢寧縣5日早發通報稱，涉事醫院院長被免職。

網上流傳一段疑似是男嬰家長上傳的影片。片中配文稱，拍片者名為石克葉，4月29日晚上，兒子誤食異物卡到喉嚨，隨後由救護車送往睢寧人民醫院就醫。

石克葉稱，當時急診科先讓家屬及患兒做核酸檢測，他們檢測後希望先救兒子，但醫生堅持要有檢測結果才搶救，在等待檢測結果的7、8個小時內，沒有醫生查看兒子的情況，直到兒子嘴唇發紫，他無奈發火，院方才為兒子掛上吸氧機。

他續稱，核酸檢測結果出爐後，醫院卻讓他們轉院去徐州醫院，但為時已晚，「已經無救了，孩子也沒有了，已經放在睢寧朱樓殯儀館，孩子永遠定在1歲半了。」

5日凌晨，江蘇徐州睢寧縣通報該事件調查情況。聲明稱，4月29日夜，睢寧縣石姓患兒因氣管內異物，由家人送至睢寧縣人民醫院就診，後經睢寧縣急救醫療站轉診至徐州新健康醫院救治，4月30日晨經搶救無效死亡。

經調查，睢寧縣人民醫院於4月29日20時10分接診患兒（男，1歲5月，其姑奶奶石某葉送診），其姑奶奶自述患兒誤咽異物，家人從其口中摳出半粒帶殼南瓜籽。接診醫生經詢問病史、肺部聽診等檢查，初步判斷為氣管內異物，給予患兒吸氧、持續監測脈氧等急救措施。睢寧縣人民醫院考慮到自身救治能力不夠，於當晚21時開具了轉院轉診單，告知患兒親屬盡快轉診。因患兒父母不在現場，其姑奶奶未能做主同意轉診。21時45分，患兒父母到院。22時許，接診醫生在與患兒父親交代病情後處置其他病例，其間，先後於23時55分、30日0時整、1時4分、1時7分、1時19分、1時23分多次向患兒父親電話詢問病情並催促轉院。睢寧縣人民醫院醫務科於29日22時2分與徐州新健康醫院總值班室聯繫患兒轉院事宜。30日1時8分，患兒母親撥打急救電話。1時22分，睢寧縣急救醫療站120救護車趕到縣人民醫院，2時30分到達徐州新健康醫院搶救室。當班醫生完善檢查，開放靜脈通道、給予吸氧、心電監護處置以及CT、血常規等輔助檢查。3時47分，患兒突然出現呼吸暫停，醫院立即實施心肺復甦等搶救措施，並組織專家會診，4時56分，患兒因搶救無效死亡。

調查表明，睢寧縣人民醫院接診後，在患兒未有核酸檢測結果報告情況下，進行了急診處置，並及時開具了轉院轉診單；其間，4月29日20時22分對患兒及其姑奶奶做了核酸採樣，在就診、接診、轉診過程中，睢寧縣人民醫院和徐州新健康醫院均未要求其提供核酸檢測結果。

調查發現，睢寧縣人民醫院在對患兒的診療過程中首診負責制落實不嚴格、未及時採取相關檢查進一步明確診斷，與親屬溝通交流不充分、對患兒病情及可能產生的嚴重後果告知不到位；在轉診過程中，存在銜接不到位、未及時向接診醫院充分告知患兒的詳細病情。

通報顯示，對徐州市衛健委對睢寧縣人民醫院給予警告，對接診醫生鄭某祥暫停執業活動，並作進一步調查。責成睢寧縣人民醫院全面開展內部整頓；睢寧縣委給予縣衛健委黨委書記王豔龍黨內警告處分，免去睢寧縣人民醫院黨委書記、院長張濤黨內外職務；依據醫療機構管理相關規定，報請上級部門對睢寧縣人民醫院予以降級處理。

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