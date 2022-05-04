江蘇1歲嬰異物卡喉送急診　傳「沒陰性證明被拒診」身亡

▲江蘇1歲半嬰兒不幸身亡。（圖／翻攝微博）



記者蔡紹堅／綜合報導

江蘇睢寧一名1歲半嬰兒日前卡到喉嚨，被家長帶往醫院急救，但卻傳出因沒有核酸證明被拒診身亡。對此，相關部門表示，嬰兒確實已經夭折，但無法確認是否被醫院拒診，導致延誤搶救，目前仍在核實。

網路上的說法指出，嬰兒4月29日晚間不知吃到何物卡到喉嚨，家長隨後叫來救護車前往睢寧縣人民醫院救治，到達急診後醫院讓嬰兒先做核酸，做完後表示需要等到核酸結果才能進行救治，在等待的7、8個小時期間並未對孩子進行施救，家長無奈發火，院方才給孩子掛上了吸氧機。

終於拿到檢測單後，該院卻讓他們轉院去徐州，但為時已晚。

根據《法治日報》報導，睢寧縣相關部門表示，嬰兒確實已夭折，但是否因無核酸報告被醫院拒診、導致延誤搶救，目前正在核實。報導還提到，由於涉及兩家醫院，嬰兒夭折的準確原因尚待有關部門調查，家屬安撫幫扶工作正在進行中。

事實上，大陸國家衛健委早在2021年曾印發通知，強調「不得因為感染防控採取一關了之、一封了之、一停了之等『一刀切』手段，影響群眾獲得基本醫療服務。對於急危重症患者，應當及時有效救治，醫務人員做好防護，不得推諉拒診。」

大陸國家衛健委醫政醫管局局長焦雅輝3月19日更曾在記者會上指出，醫療機構要嚴格落實首診負責制和急危重症搶救制度，不得以任何理由，特別是不得以是否有核酸檢測的結果作為推諉拒絕、延誤治療的理由。