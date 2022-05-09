快訊／這3天別衝南橫公路　梅山口到向陽將預警性封閉

▲台20臨105線0K~44K（梅山口~向陽）因近日山區天氣不穩定，短時雷陣雨造成落石，預計5月14日到5月16日實施預警性封閉。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台東報導

用路人小心！睽違13年的台20臨105線(南橫公路)0K~44K（梅山口~向陽）路段，上月底有條件復通，但公路總局表示，因近日山區天氣不穩定，短時雷陣雨造成該路段時常有落石情事，經研判氣象水情情資，5月13日受梅雨鋒面及東北風影響，氣象局擬在5月14日至16日發布豪大雨特報，對此，該路段將預訂實施預警性封閉。

公路總局表示，台20臨105線0K~44K（梅山口~向陽）路段開放時段為每日上午7時至下午14時前進入並於下午17時前離開管制路段（每週二、四不開放），目前已來到汛期期間，該路段近日山區天氣不穩定，短時雷陣雨造成該路段常發生落石情事，經研判氣象水情情資，因5月13日受梅雨鋒面及東北風影響，且中央氣象局擬在5月14日至16日發布豪大雨特報，預測日雨量將達100-200mm，雨量值超出該管制路段封路標準大雨等級以上，將預訂於5月14日至5月16日實施預警性封閉。

▼台20臨105線0K~44K（梅山口~向陽）路段將預警性封閉。（圖／記者黃宥寧翻攝）

公路總局也強調，該路段將指派搶修機具進駐待命並由保全人員守視警戒，請用路人於管制時間勿前往上山，並提醒有意上山遊客事先查詢道路管制時間與山區路況，若下雨有濃霧現象影響行車視距，呼籲用路人上山之前務必評估氣候狀況，如遇下雨或濃霧天候盡量避免上山。

另外，請民眾共同愛惜南橫山林勿隨意丟棄垃圾，共同守護南橫淨土樂園，也請用路人行經南橫公路隨時注意偶發性之可能落石發生，以及注意道路兩側設立之公路資訊看板（CMS）及收聽警廣路況廣播；建議用路人非必要避免進入山區道路，以確保自身安全，造成不便尚請見諒。最新道路通阻詳情，可利用公路總局幸福公路APP或上公路總局公路防救災資訊系統 https://bobe168.tw/ 及利用公路總局智慧化省道即時資訊服務網https://168.thb.gov.tw查詢即時路況，請駕駛朋友遵守管制規定。