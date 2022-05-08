　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

1圖看懂一週天天有雨！北台灣這天剩19℃　各地防雨彈轟炸

▲中央氣象局發豪大雨特報，全台強降雨明顯。豪雨,梅雨,豪大雨,下雨,雷雨,大雨特報（圖／記者林敬旻攝）

▲氣象局表示，接下來一週都是容易下雨的天氣，雨具一定要帶。（圖／記者林敬旻攝）

記者許展溢／台北報導

受華南雲雨東移影響，氣象局提醒今明兩天會有陣雨、雷雨，東半部及西半部山區會出現較大雨勢，未來一週前後都容易下雨，雨勢僅週二、週三兩天趨緩，週四天氣又開始不穩定，北台灣週六溫度還會一口氣下降7至9度，剩19度。

氣象局預報員林定宜說明，今明兩天受華南雲雨區東移影響，東半部雨勢相當多，西部山區有局部較大雨勢發生機率，未來一週各地相當不穩，週二、週三台灣附近水氣減少，不過東半部和大台北、西半部山區午後，仍有短暫陣雨或雷雨，溫度整體略微回升。

[廣告]請繼續往下閱讀...

林定宜提醒，週四鋒面接近，天氣又開始不穩，中部以北、東北部轉局部短陣雨跟雷雨，週五鋒面影響加上東北風增強，北部、東北部天氣轉涼，尤其中部以北、東北部地區雨勢相對明顯，甚至有較大雨勢，週六一樣受鋒面影響，西半部、東北部地區仍相當不穩，同樣有局部較大雨勢。

▲▼未來一週天氣 。（圖／氣象局提供）

▲氣象局提到，週六北台灣低溫剩19度 。（圖／氣象局提供）

至於溫度，林定宜說，下降明顯，若跟目前相比，北台灣高溫還有27、28度，但週六最高溫只有20度，要特別留意降幅有7、8度。由於進到梅雨季，林定宜表示，根據相關指標，5月中旬後要開始注意梅雨所帶來的影響。

氣象局進一步說明，明天各地氣溫舒適，北台灣低溫約22度，10~11日（二~三) 氣溫回升，各地感受溫暖，最高溫約29~34度，12~15日 （四~日） 氣溫漸下降，週六起東北季風影響，各地均感受涼意，北台灣低溫約19度。氣象局表示， 5月9日至15日整週天氣有南方雲系、鋒面及東北季風，明天先是南方雲系影響，各地及離島有短暫陣雨或雷雨，非全面性降雨，東半部及西半部山區偶有局部較大雨勢。

氣象局提到，這週僅10~11日水氣較少，東半部短暫雨及馬祖，西半部及金門、澎湖大多多雲到晴，午後大台北地區仍要留意局部陣雨。12~15日，鋒面接近，降雨比較局部，13日起降雨才會漸明顯，各地及離島都有降雨的機率，中部以北及東北部易有局部大雨，14日之後，西半部及東北部有局部大雨發生的機率。

►「智能掏耳棒」用手機就能看見耳道！超方便又有快感

ET快訊
「理賠數位證明」遭反彈！　產險公會說話了
快訊／鄧福如1歲兒確診！她曝爆哭照：母親節鉅獻
解決快篩之亂！各家通路快篩明開賣　「品牌、價格」一次看
25萬女網紅「身中13刀」慘死！男粉求歡被拒後怒刺殺
亞培快篩8大通路「藥妝店、超市、四大超商」明開賣　規則一次看
1圖看懂一週天天有雨！北台灣這天剩19℃
余苑綺癌指數飆高「站都不能站」　母親節堅強發聲
快訊／今增12死！　本土+44294例
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

比飲料店好喝！她買「紙盒無糖綠+鮮奶」超美味　老饕加碼特調組合

獨／九天玄女發威！不降肉改爆米花　團購網瘋搶2天創百萬業績

輝瑞口服抗病毒藥物「再到貨20萬劑」　莊人祥：庫存達54.9萬劑

音樂響了！高雄國軍總醫院掛鐘曲「歌頌毛澤東」　他一聽好尷尬

亞培快篩8大通路「藥妝店、超市、四大超商」明開賣　規則一次看

獨／難以相信！這顆3kg石頭價格能買千萬超跑　遇有緣人會跳出

1圖看懂一週天天有雨！北台灣這天剩19℃　各地防雨彈轟炸

台中也出現氣喘中重症患者！25歲女突呼吸困難　插管治療中

快訊／全聯明早10點「開賣亞培快篩」！北北基桃383家都買得到

金門+14足跡曝！多處工地爆工人疫染　縣府籲：口罩濕透即更換

廖老大勸別幫小孩買保險　曝友人例子「保經濟支柱」

金憓秀當打工仔...反差萌超圈粉！　韓孝周偽裝討抱竟沒被認出XD

貓版「九天閒女」降肉泥　媽流利台語唸搞笑咒語

學長帶看國道側面風景　轎車打橫遭拖行15秒↑

長瀨昆妮替連千毅喊話！　字幕驚曝「是有心人設局」

安珀赫德淚崩泣訴「酒瓶性侵」過程　曝強尼戴普當眾羞辱...沒人救援

「泰山壓頂vs髮廊技法」　爸幫姐弟吹頭待遇大不同

5/8起職場確診同事免隔離　國高中只匡九宮格停課3天

代購團義大利遭破窗洗劫！　一整車「344萬精品」全沒了

始源「被蜘蛛濾鏡嚇壞」浮誇摔倒　撞臉巴斯光年…聯手SJ成員齊搞笑

比飲料店好喝！她買「紙盒無糖綠+鮮奶」超美味　老饕加碼特調組合

獨／九天玄女發威！不降肉改爆米花　團購網瘋搶2天創百萬業績

輝瑞口服抗病毒藥物「再到貨20萬劑」　莊人祥：庫存達54.9萬劑

音樂響了！高雄國軍總醫院掛鐘曲「歌頌毛澤東」　他一聽好尷尬

亞培快篩8大通路「藥妝店、超市、四大超商」明開賣　規則一次看

獨／難以相信！這顆3kg石頭價格能買千萬超跑　遇有緣人會跳出

1圖看懂一週天天有雨！北台灣這天剩19℃　各地防雨彈轟炸

台中也出現氣喘中重症患者！25歲女突呼吸困難　插管治療中

快訊／全聯明早10點「開賣亞培快篩」！北北基桃383家都買得到

金門+14足跡曝！多處工地爆工人疫染　縣府籲：口罩濕透即更換

比飲料店好喝！她買「紙盒無糖綠+鮮奶」超美味　老饕加碼特調組合

泰國水塘出現巨大骸骨檢驗出是「5隻大象」　溺斃原因有洋蔥

獨／九天玄女發威！不降肉改爆米花　團購網瘋搶2天創百萬業績

台鋼雄鷹主視覺設計中　選擇綠色有原因

湯姆斯盃／周天成、麟洋配直落二　中華5比0完勝加拿大

無需父母同意！加州開第一槍提案　滿12歲可自主接種新冠疫苗

外籍投教生病住院　林岳平親自上丘安撫陳韻文守勝

寬吻海豚沙灘擱淺遭遊客「包圍騎乘」　等不到救援團隊慘溺死

鄧福如1歲兒確診新冠肺炎！　她曝爆哭照無奈：母親節鉅獻

蔡英文「每位媽媽都是超人媽媽」　5大減輕家長負擔政策看這裡

7歲弟硬要坐海盜船「五官失控」　表情很母湯網笑：可以出表情包

生活熱門新聞

快訊／今增12死！本土+44294例

6天破18萬例　醫籲快做這件事：別等到染疫才後悔

「對不起我猜錯了」　台大醫揭1現象：現在已發生

台灣昨確診數「飆升至全球第二」

兒童若有這3點　醫：PCR「100%陽性」

廖老大飲料店排爆！粉絲排2.5hrs嗨喊值得

人妻約砲報復夫　遠看秒認出對方

首波典型梅雨鋒面要來了　全台連下5天防豪大雨

職場有確診「同事免居隔」！最新指引出爐

英媒批「台灣未超前部署」陳時中回應

教部曝「兩種狀況」仍可全班或全校停課

全聯明早10點「開賣亞培快篩」

連10天破萬　醫：別依賴政府！自己Google

下周這波鋒面3勢力交會　氣象達人：恐有極端天氣

更多熱門

相關新聞

首波典型梅雨鋒面要來了　全台連下5天防豪大雨

首波典型梅雨鋒面要來了　全台連下5天防豪大雨

天氣風險公司天氣分析師吳聖宇7日在臉書表示，今年第一波典型梅雨鋒面，預期西南季風進南海時間落在周四，鋒面則在周五抵達，正好配合，同時鋒面有滯留性，從周五到預報末期的下周二（5/17）都停留在台灣附近，各地容易降雨，並有局部豪大雨發生機會。

今明全台有雨　首波滯留鋒襲時間曝！防劇烈天氣

今明全台有雨　首波滯留鋒襲時間曝！防劇烈天氣

母親節有雨！首波梅雨鋒面抵台

母親節有雨！首波梅雨鋒面抵台

圖秒懂母親節天氣！雨彈連轟3天

圖秒懂母親節天氣！雨彈連轟3天

母親節前夕變天！雨彈連轟3天

母親節前夕變天！雨彈連轟3天

關鍵字：

氣象局低溫梅雨雨勢雷雨陣雨華南雲雨區大雨雨彈氣溫

讀者迴響

熱門新聞

超商明「開賣亞培快篩」價格、數量曝

連千毅直播突暴走「飆罵辣妹班底」！她委屈大哭走人

快訊／今增12死！本土+44294例

6天破18萬例　醫籲快做這件事：別等到染疫才後悔

「對不起我猜錯了」　台大醫揭1現象：現在已發生

本土劇林志玲爆「是地主千金」！車站整排房全是她的

20歲男女騎車自撞雙亡　恐怖影片曝！

台灣昨確診數「飆升至全球第二」

兒童若有這3點　醫：PCR「100%陽性」

即／八仙山樂園傳意外　男溯溪滑落邊坡無生命跡象

廖老大飲料店排爆！粉絲排2.5hrs嗨喊值得

英媒警告台灣未超前部署　恐大量死亡

即／台南機車撞分隔島！20歲男女雙亡

防疫保單之亂／「數位健康證明」取代診斷書最快下午公告　業者憂漏洞多

空姐起飛前上空自拍！嗨喊胸型升級遭解僱

更多

最夯影音

更多
廖老大勸別幫小孩買保險　曝友人例子「保經濟支柱」

廖老大勸別幫小孩買保險　曝友人例子「保經濟支柱」
金憓秀當打工仔...反差萌超圈粉！　韓孝周偽裝討抱竟沒被認出XD

金憓秀當打工仔...反差萌超圈粉！　韓孝周偽裝討抱竟沒被認出XD

貓版「九天閒女」降肉泥　媽流利台語唸搞笑咒語

貓版「九天閒女」降肉泥　媽流利台語唸搞笑咒語

學長帶看國道側面風景　轎車打橫遭拖行15秒↑

學長帶看國道側面風景　轎車打橫遭拖行15秒↑

長瀨昆妮替連千毅喊話！　字幕驚曝「是有心人設局」

長瀨昆妮替連千毅喊話！　字幕驚曝「是有心人設局」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面