1圖看懂一週天天有雨！北台灣這天剩19℃　各地防雨彈轟炸

▲氣象局表示，接下來一週都是容易下雨的天氣，雨具一定要帶。（圖／記者林敬旻攝）



記者許展溢／台北報導

受華南雲雨東移影響，氣象局提醒今明兩天會有陣雨、雷雨，東半部及西半部山區會出現較大雨勢，未來一週前後都容易下雨，雨勢僅週二、週三兩天趨緩，週四天氣又開始不穩定，北台灣週六溫度還會一口氣下降7至9度，剩19度。

氣象局預報員林定宜說明，今明兩天受華南雲雨區東移影響，東半部雨勢相當多，西部山區有局部較大雨勢發生機率，未來一週各地相當不穩，週二、週三台灣附近水氣減少，不過東半部和大台北、西半部山區午後，仍有短暫陣雨或雷雨，溫度整體略微回升。

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林定宜提醒，週四鋒面接近，天氣又開始不穩，中部以北、東北部轉局部短陣雨跟雷雨，週五鋒面影響加上東北風增強，北部、東北部天氣轉涼，尤其中部以北、東北部地區雨勢相對明顯，甚至有較大雨勢，週六一樣受鋒面影響，西半部、東北部地區仍相當不穩，同樣有局部較大雨勢。

▲氣象局提到，週六北台灣低溫剩19度 。（圖／氣象局提供）



至於溫度，林定宜說，下降明顯，若跟目前相比，北台灣高溫還有27、28度，但週六最高溫只有20度，要特別留意降幅有7、8度。由於進到梅雨季，林定宜表示，根據相關指標，5月中旬後要開始注意梅雨所帶來的影響。

氣象局進一步說明，明天各地氣溫舒適，北台灣低溫約22度，10~11日（二~三) 氣溫回升，各地感受溫暖，最高溫約29~34度，12~15日 （四~日） 氣溫漸下降，週六起東北季風影響，各地均感受涼意，北台灣低溫約19度。氣象局表示， 5月9日至15日整週天氣有南方雲系、鋒面及東北季風，明天先是南方雲系影響，各地及離島有短暫陣雨或雷雨，非全面性降雨，東半部及西半部山區偶有局部較大雨勢。

氣象局提到，這週僅10~11日水氣較少，東半部短暫雨及馬祖，西半部及金門、澎湖大多多雲到晴，午後大台北地區仍要留意局部陣雨。12~15日，鋒面接近，降雨比較局部，13日起降雨才會漸明顯，各地及離島都有降雨的機率，中部以北及東北部易有局部大雨，14日之後，西半部及東北部有局部大雨發生的機率。