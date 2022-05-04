5／1南橫通車後　立委要求交通部強化南橫公路安全

▲劉櫂豪針對南橫通車後，要求交通部強化南橫公路安全。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

立委劉櫂豪今(4)日於立法院交通委員會質詢交通部王國材部長以及公路總局陳文瑞局長。劉櫂豪強調，針對南橫公路沿線多S行彎道、戒茂斯登山口與向陽森林遊樂區路邊停車問題以及下馬斜坡路段，公路總局應研議相關安全措施，確保用路人的行車安全與登山客的權益。

劉櫂豪說明，歷經13年修復，5月1日南橫公路有條件全面通車，當日湧進約6千輛汽機車，也發現許多待改善的問題，南橫公路沿途有許多S行彎道未設置反光鏡，應整體檢討增設使駕駛人提前得知前方路況，提升道路安全性；針對戒茂斯登山口與向陽森林遊樂區，許多登山遊客將汽車停放於路邊，對於行經車輛造成安全性問題，且因腹地狹小，也不適合再建置停車場，公路總局應研議規畫接駁車，改善路邊停車問題，確保用路人的行車安全與登山旅客的權益。交通部王國材部長允諾會來注意，交付公路總局研商辦理。

劉櫂豪說明，南橫公路下馬斜坡是該公路一段較寬敞的路段，但後面仍接續恢復到2線道，不熟悉路況的民眾，容易在該路段超速、超車等引發安全疑慮，劉櫂豪強調，公路總局針對該路段應研議相關安全設施，確保行車安全。