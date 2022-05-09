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她取貨見驚人巧合！機率超低「後3碼也一樣」　網笑：結拜了啦

▲▼有些超商會請民眾自行取貨、找貨。圖為萊爾富。（圖／記者曾筠淇攝）

▲原PO到超商取貨，發現另一件同姓名、後3碼一樣的包裹。（示意圖／記者曾筠淇攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

這機率實在太低了吧！一位女網友日前到超商取貨，差點錯拿另一件包裹，因為2人選在同一間超商就算了，沒想到電話後3碼還一樣，甚至同名同姓，巧到讓其他人笑說得結拜一下，還有人透露自己也遇過，真的會覺得很有緣。不過，事後原PO也曝光後續，揭開真相直呼「很錯愕！」

這位女網友在「●【爆廢公社公開版】●」貼文，「人生第一次遇過，同蝦皮拍賣、同姓名、同電話《後三碼》、同門市」，只有寄件代號、寄件人不同，「不看寄件代號，自己也會取錯，店員也會給錯，然後就拿錯商品。」

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貼文一出，許多人紛紛驚呼超有緣，「這也太巧……機率極低欸」、「太有緣了吧」、「誇張～約出來認識」、「同名同姓住附近，哇靠這個機率多低」、「可以約出來結拜一下」、「這要交個朋友」、「可以約一下認親了」、「我頂多遇到後3碼一樣的，妳比較厲害」、「快點相認一下啦！」

▲▼ 。（圖／翻攝自●【爆廢公社公開版】●）

▲原PO說自己差點拿錯，才發現這個巧合。（圖／翻攝自●【爆廢公社公開版】●）

可惜的是，事後原PO曝光後續，原來那並不是另一個人的包裹，「是詐騙，想說怎麼這麼巧，5／5到貨，詐騙的5／8通知」，她直嘆，一開始真的以為是巧合，收到簡訊才知道一切都是誤會，整個很錯愕，「現在詐騙果真手法越來越厲害，搞個同資料同門市」、「好在沒取貨，因為也不是我的，而那件超級輕的。」

不過，留言處有不少網友表示，真的可能發生巧合，「我也遇過，連超商店員也覺得太奇妙」、「我也遇過同末三碼，姓也一樣，只是性別不同，然後我取完還沒走，剛好那個人也過來取貨，店員就說好巧」、「我也有過一次，同電話同門市，還兩大箱」、「我也遇過，還同金額！不拿錯真的很難」

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