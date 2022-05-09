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今開賣亞培快篩！4大超商、全聯等8大通路都買得到　1劑180元

▲▼全聯門市。全聯延吉店。（示意圖／記者林育綾攝）

▲全聯門市今（9）早10點開賣「亞培1入快篩試劑」，會在383家北北基桃有藥商執照許可之門市販售。（示意圖／記者林育綾攝）

記者彭懷玉／台北報導

4/28快篩實名制上路，藥局前經常聚集排隊人龍搶購，除了群聚感染疑慮，更有不少人費時排隊仍買不到，引起眾怒。經濟部主導下，4大超商、全聯、康是美、屈臣氏與美廉社今（9）早10時起開賣「亞培1入快篩試劑」，北北基桃粗估超過五千間店加入販售，可望紓解搶購快篩劑人流壓力。快篩「亞培抗原自我測試快篩(單入)」每劑180元，每人限購一劑，各店售完為止。

▲▼自行快篩（圖／記者劉維榛攝）

▲不少民眾自覺有症狀，或是跟確診者有接觸，紛紛買快篩測試，以保心安。（圖／記者劉維榛攝）

本土確診人數逐日增加，指揮中心針對部份對象改採以篩代隔措施，但民眾買不到實名制快篩引發民怨，連蔡英文總統也關心。在經濟部主導下，今起4大超商在內8個通路加入販售快篩，今上午10時起開賣。

▲▼亞培家用新冠病毒抗原檢測套組1入。（圖／全聯提供）

▲亞培家用新冠病毒抗原檢測套組1入。（圖／全聯提供）

響應政府便民防疫政策，7-11北北基桃有藥商執照許可近2700間門市，同步於9日上午10點起每日開賣「亞培Panbio家用快篩試劑單入」，每店限量開賣50劑，每劑售價180元，每日每人限購1劑。

全家同樣於上午10點，於北北基桃約2000間店舖開賣亞培抗原自我測試快篩，單入售價180元，民眾只需到各店舖櫃檯購買即可，每人每日限購1支，每店配售數量依政府規定，售完為止。

OKmart今早10時於北市、新北、基隆、桃園市共410間門市（領有藥師執照）開賣亞培快篩劑，每劑180元，現場排隊，每人限購1劑180元。

除了超商之外，屈臣氏、康是美、全聯、美聯社等4通路也參與販售。全聯福利中心指出，將於今10時起，383家北北基桃有藥商執照許可門市，陸續開賣「亞培家用新冠病毒抗原檢測套組1入」，售價180元，每店限量開賣50組，每人限購一組。

▲▼美廉社獨家與外送平台foodpanda合作「數位柑仔店」，預計在2022年倍速拓點300家外送門市。（圖／業者提供）

▲美廉社將於北北基桃共504家門市販賣「亞培家用新冠病毒抗原檢測套組1入」，一入180元，1人限購1劑，售完為止。（圖／業者提供）

美廉社將於北北基桃共504家門市販賣「亞培家用新冠病毒抗原檢測套組1入」，一入180元，1人限購1劑，售完為止，但各門市到貨時間不同，最快上午7點就會將商品上架銷售。屈臣氏則擴大為全台門市都有販售，一入180元，每人限購1組；康是美同為一入180元。

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