1小時只賣出10劑！超商「亞培快篩」還有剩　民眾：買得到就買

▲8大通路配合政府開賣亞培快篩。（圖／記者蕭筠攝）

記者蕭筠／台北報導

國內疫情嚴峻，快篩試劑需求大增，8大通路今（9）日配合政府提供「亞培快篩」販售，並以疫情較為嚴重的北北基桃搶先提供，每店限量50劑，每人限購1劑，上午10時準時開賣，《ETtoday新聞雲》稍早直擊4大超商，幾乎沒有排隊人潮，有超商開賣1小時只賣出約10劑。

▲7-11開賣快篩排隊人潮不多。（圖／記者陳家豪攝）

《ETtoday新聞雲》直擊OK mart門市，約9點就有民眾來詢問快篩試劑販售時間，但10點開賣時間一到卻無人排隊搶買，1小時過去陸續賣出約10劑快篩，7-11門市也只有約10人左右等買快篩，雖購買人數並不多，但民眾受訪時坦言：「藥局都排不到，超商比較方便。」認為至少有買到，也沒有實名制限制，也有人說：「買得到就買，貴一點還可以接受。」透露因為家裡有人需要，有基本量比較安心。

▲OK mart門市也無排隊人潮。

由政府提供之「亞培家用新冠病毒抗原快篩試劑檢測套組」今（9）日於北北基桃之8大通路販售，包括4大超商、屈臣氏、康是美、全聯、美廉社，其中，超商及全聯、康是美每店僅配給50劑，而屈臣氏、美廉社則陸續到貨開賣，每人限購1組，售價180元。

▲OK mart同步開放會員預購2款家用快篩。（圖／記者蕭筠攝）

另，OK mart表示全門市同步於會員Line群組提供「速可安家用新冠病毒原自我檢測套組」1盒2入400元，及「銳偵家用新冠肺炎抗原快速檢測試劑」1入200元，共2種快篩劑販售，採會員預購制，售完為止；至於政府提供之亞培快篩，業者強調將會持續供貨，民眾可隨時到店購買。