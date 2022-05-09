　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

1小時只賣出10劑！超商「亞培快篩」還有剩　民眾：買得到就買

▲▼OK mart開賣家用快篩。（圖／記者蕭筠攝）

▲8大通路配合政府開賣亞培快篩。（圖／記者蕭筠攝）

記者蕭筠／台北報導

國內疫情嚴峻，快篩試劑需求大增，8大通路今（9）日配合政府提供「亞培快篩」販售，並以疫情較為嚴重的北北基桃搶先提供，每店限量50劑，每人限購1劑，上午10時準時開賣，《ETtoday新聞雲》稍早直擊4大超商，幾乎沒有排隊人潮，有超商開賣1小時只賣出約10劑。

▲▼7-11開賣快篩試劑，排隊人潮意外不多。（圖／記者陳家豪攝）

▲7-11開賣快篩排隊人潮不多。（圖／記者陳家豪攝）

《ETtoday新聞雲》直擊OK mart門市，約9點就有民眾來詢問快篩試劑販售時間，但10點開賣時間一到卻無人排隊搶買，1小時過去陸續賣出約10劑快篩，7-11門市也只有約10人左右等買快篩，雖購買人數並不多，但民眾受訪時坦言：「藥局都排不到，超商比較方便。」認為至少有買到，也沒有實名制限制，也有人說：「買得到就買，貴一點還可以接受。」透露因為家裡有人需要，有基本量比較安心。

▲▼OK mart開賣家用快篩。（圖／記者蕭筠攝）

▲OK mart門市也無排隊人潮。

由政府提供之「亞培家用新冠病毒抗原快篩試劑檢測套組」今（9）日於北北基桃之8大通路販售，包括4大超商、屈臣氏、康是美、全聯、美廉社，其中，超商及全聯、康是美每店僅配給50劑，而屈臣氏、美廉社則陸續到貨開賣，每人限購1組，售價180元。

▲▼OK mart開賣家用快篩。（圖／記者蕭筠攝）

▲OK mart同步開放會員預購2款家用快篩。（圖／記者蕭筠攝）

另，OK mart表示全門市同步於會員Line群組提供「速可安家用新冠病毒原自我檢測套組」1盒2入400元，及「銳偵家用新冠肺炎抗原快速檢測試劑」1入200元，共2種快篩劑販售，採會員預購制，售完為止；至於政府提供之亞培快篩，業者強調將會持續供貨，民眾可隨時到店購買。

►在家也萌翻天！少女必搶睡衣369元起

ET快訊
Janet淚認「有生育問題」！痛揭試管求子血淚　逼哭20萬人
弟脫口罩對醫狂咳！媽脫口「全班都被噴過」　一句話炸鍋了
台灣首間「代客道歉公司」！　幫下跪磕頭求和解
納豆就醫過程曝！　喊「這次我一定會死」下秒吐泡沫
廖老大飲料店排5小時！　網見加盟金驚呆了
1小時只賣出10劑！　超商快篩還有剩
快訊／納豆出院首現身！　「大家好，我回來了」
快訊／基隆高中前槍響！黑車猛撞拒檢　警連3轟仍跑了
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

太狂！「鹹酥雞+OREO餅乾」比薩來了　還吃得到魷魚圈、甜不辣

余祥銓超前部署甩肉12公斤！無視疫情再創事業高峰！

2022遠見CSR暨ESG頒獎　花王首獲綜合績效外商組楷模獎

1小時只賣出10劑！超商「亞培快篩」還有剩　民眾：買得到就買

直擊／全聯開賣快篩！消費者嘆「公司要求每天戳」：能買一支是一支

出來吃總是要還的！網推10大順暢攻略幫你打消小肚肚的美食負擔

快訊／首波限量800盒！家樂福「家用快篩」明天到貨　販售門市先看

快訊／萊爾富10點開賣「亞培快篩」　北北基桃逾700家門市買得到

「晾衣飄悶臭又要重洗！」網友齊求解　關鍵「一招」辨洗衣精抗菌效果更揮別衣臭

今開賣亞培快篩！4大超商、全聯等8大通路都買得到　1劑180元

連千毅罵哭辣妹助理「不爽就回家」　她委屈掉淚：我到底做錯什麼？

長瀨昆妮被連千毅飆罵　委屈走人：我做錯什麼

蔡淑臻《暴走女外科》吃掉朱軒洋！　他擲筊向神懺悔：大家都男人嘛

《第六感》有小全智賢、老Jennie　美珠遭封「小劉在錫」爆氣扔鞋XD

上海公安破門「強制轉運」　想報警遭嗆：也是我來！

小S母親節爆哭「今天是幸福的媽媽」　三女兒送大禮...她懺悔：不該說妳們壞話

寶特瓶+毛巾變身泡泡蛇　4招孩子在家防疫也開心

周湯豪亂玩濾鏡「我看起來好噁心」　鬼鬼笑：長這樣不想跟你做朋友

「泰山壓頂vs髮廊技法」　爸幫姐弟吹頭待遇大不同

劉德華「打赤腳+捲褲管」埋頭拖地　房間曝光...粉絲笑：天王也做家務

太狂！「鹹酥雞+OREO餅乾」比薩來了　還吃得到魷魚圈、甜不辣

余祥銓超前部署甩肉12公斤！無視疫情再創事業高峰！

2022遠見CSR暨ESG頒獎　花王首獲綜合績效外商組楷模獎

1小時只賣出10劑！超商「亞培快篩」還有剩　民眾：買得到就買

直擊／全聯開賣快篩！消費者嘆「公司要求每天戳」：能買一支是一支

出來吃總是要還的！網推10大順暢攻略幫你打消小肚肚的美食負擔

快訊／首波限量800盒！家樂福「家用快篩」明天到貨　販售門市先看

快訊／萊爾富10點開賣「亞培快篩」　北北基桃逾700家門市買得到

「晾衣飄悶臭又要重洗！」網友齊求解　關鍵「一招」辨洗衣精抗菌效果更揮別衣臭

今開賣亞培快篩！4大超商、全聯等8大通路都買得到　1劑180元

估單日10萬確診需1.5萬專責病床　石崇良：未來各級醫院都要設

評顏清標「脫產顏寬恒」遭求償百萬　周玉蔻出庭堅稱合理懷疑

驚！野生獅子躲民宅草叢　3專家全副武裝到場...得知真相秒傻眼

文化部再推藝文紓困「最高補助250萬」　演出取消受損都可申請

柯文哲僅花53萬元買快篩？　北市「早花數億」：光教育局就用9500萬元

南投今年首例染疫死亡案　婦人呼吸困難送醫不治後確診

桃園首波酒駕累犯「無碼照上網」　2男都是第二次被抓包

林柏成／人資看過來！居家隔離、照護如何給薪、給假？

吳釗燮透露WHA今年挺台力道更強　「努力爭取到最後一分鐘」

確診破萬雙鐵仍不禁飲食！　王國材貼心乘客：錯過中午會餓肚子

老公剛往生又遇疫情！氣質女「超胸求生」　激戰聲傳遍走廊

消費熱門新聞

7-11開賣限量快篩試劑「售價曝光」

超商明「開賣亞培快篩」價格、數量曝

家樂福「家用快篩」明到貨！販售門市先看

直擊／「亞培快篩」超商沒人搶買

全聯、7-11、全家今10點開賣亞培快篩

明開賣快篩！各通路「價格」一次看

全家明早開賣快篩劑！

OK超商明早也開賣快篩劑還能線上預購

幫助全台減重20萬公斤！演藝圈「瘦身天王」不復胖減肥法

晾衣有臭味重洗一招教辨抗菌功效

直擊全聯開賣快篩！消費者嘆「公司要求每天戳」

快訊／萊爾富開賣「亞培快篩」

小指打到流血　李念慈施暴網友PO文求救

余祥銓超前部署甩肉12公斤！

更多熱門

相關新聞

首出任務就遇盤查　嫩車手頻問：不會抓我吧？

首出任務就遇盤查　嫩車手頻問：不會抓我吧？

台中市1名年僅18歲的陳姓男子，日前搭乘計程車到超商領取包裹，下車後便緊張兮兮不停東張西望，轄區第二警分局員警見狀上前盤查，豈料陳男竟不斷跳針反問員警「應該不會抓我吧？」，還強調自己是「第一次」，經警方仔細詢問，陳男坦承他是詐騙車手，警方立即將他逮捕，依詐欺罪移送台中地檢署偵辦。

全聯、7-11、全家今10點開賣亞培快篩

全聯、7-11、全家今10點開賣亞培快篩

到貨了！超商、藥妝店快篩明開賣

到貨了！超商、藥妝店快篩明開賣

明開賣快篩！各通路「價格」一次看

明開賣快篩！各通路「價格」一次看

全聯明早10點「開賣亞培快篩」

全聯明早10點「開賣亞培快篩」

關鍵字：

亞培快篩超商

讀者迴響

熱門新聞

美魔女打2劑高端後半癱　雙眼失明臥床包尿布

台中女追撞載運晶片車！下場恐賠慘

3症狀維持三天可先快篩！6QA一次搞懂

快訊／納豆出院首現身！「大家好，我回來了」

婦日搭60趟電梯　遭討13萬管理費

媽媽缺錢繳房租！14歲女兒「借她7萬5」

滑水道突崩塌「遊客飛出」影曝光

確診者喊升3級「Omicron不像流感」

陽性率上升解封更快　確診居家照護有望變5天

李靚蕾消失3月首發聲　曬信激動淚

巴哈網友PO「陳時中就是賤種」　23樓神坦救援

9歲兒快篩陽快休克　母二度奔台大：等等等

林依晨女兒長牙了！樂曬掀嘴正面照

小貓露肚慵懶曬太陽　他近看鼻酸

孫生母親節跟媽起衝突「狠下心封鎖」

更多

最夯影音

更多
連千毅罵哭辣妹助理「不爽就回家」　她委屈掉淚：我到底做錯什麼？

連千毅罵哭辣妹助理「不爽就回家」　她委屈掉淚：我到底做錯什麼？
長瀨昆妮被連千毅飆罵　委屈走人：我做錯什麼

長瀨昆妮被連千毅飆罵　委屈走人：我做錯什麼

蔡淑臻《暴走女外科》吃掉朱軒洋！　他擲筊向神懺悔：大家都男人嘛

蔡淑臻《暴走女外科》吃掉朱軒洋！　他擲筊向神懺悔：大家都男人嘛

《第六感》有小全智賢、老Jennie　美珠遭封「小劉在錫」爆氣扔鞋XD

《第六感》有小全智賢、老Jennie　美珠遭封「小劉在錫」爆氣扔鞋XD

上海公安破門「強制轉運」　想報警遭嗆：也是我來！

上海公安破門「強制轉運」　想報警遭嗆：也是我來！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面