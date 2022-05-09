「今比昨降9%」確診地圖曝光！全台累計37萬例　新北13萬例最嚴重

▲確診累積分布。（圖／疾管署）

記者曾筠淇／綜合報導

今天國內新增4萬263例本土個案，共分布於22縣市，其中又以新北市的1萬4179例最多。根據疾管署稍早更新的「本土病例地圖分布」可見，現在共有6縣市為深咖啡色，今年累計均超過1萬例。

今日新增4萬263例本土病例，全國所有縣市均有病例，依序為新北市14179例、台北市7057例、桃園市6358例、台中市2099例、高雄市1910例、基隆市1480例、台南市1448例、宜蘭縣992例、屏東縣773例、花蓮縣767例、新竹縣758例、彰化縣497例、雲林縣370例、苗栗縣340例、新竹市336例、台東縣276例、南投縣197例、嘉義縣180例、嘉義市131例、澎湖縣89例、金門縣17例、連江縣9例。

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根據疾管署更新的「本土病例地理分布」可見，今年1月1日統計至今，共有1縣市的累計確診數大於10萬例，另有5縣市大於1萬例（此不含新北市）。

深咖啡色縣市（1萬3645～13萬6474例）有6：

基隆市1萬6016例

台北市7萬2761例

新北市13萬6474例

桃園市5萬7799例

台中市1萬9073例

高雄市1萬5173例



次深褐色（4360～1萬3644例）有5：



新竹縣5796例

台南市9055例

屏東縣4804例

宜蘭縣7448例

花蓮縣7450例

橘色縣市（1651～4359人）有5：



新竹市3158例

苗栗縣2457例

彰化縣3914例

雲林縣3019例

台東縣1884例

淡橙色縣市（125～1650人）有5：

南投縣1572例

嘉義市995例

嘉義縣1437例

金門縣182例

澎湖縣328例

淡黃色縣市（0～124人）有1：

連江縣124例

今年1月1日至今已累計37萬919例本土病例，其中，新北市累計的病例數最多，共計13萬6474例。此外，截至今日已連三天破4萬例，不過確診數則是慢慢往下降，指揮官陳時中表示，今日病例數比昨日少了9%。

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