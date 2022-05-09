　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／高雄+1882！某精神專科醫院爆群聚　已92病患、員工確診

▲▼高雄市長陳其邁。（圖／高雄市政府）

▲高雄市長陳其邁說明最新疫情狀況。（圖／高雄市政府）

記者賴文萱／高雄報導

高雄今（9）日新增1882例本土個案，其中，社區因症就醫有1146人，顯示社區風險攀升當中。高雄市長陳其邁表示，因為假日或母親節效應，數字屬於假性減少，實際上曲線還是往上升，預期明天各縣市病例數還會往上走。另外，高雄某精神專科醫院也出現群聚狀況，已累積有82名住民、10名員工確診，中重症住院有7人。

陳其邁表示，目前高雄疫情已從家庭職場群聚演變成餐飲娛樂或菜市場等人潮多的群聚，顯示有社區傳播的現象，由於假日或母親節假日效應影響，數字看起來往下走，但這是假性減少，實際上曲線應該還是往上升，預期明天各縣市病例數還會往上走。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼高雄5/9確診概況。（圖／高雄市衛生局提供）

▲▼高雄5/9確診概況。（圖／高雄市衛生局提供）

▲▼高雄5/9確診概況。（圖／高雄市衛生局提供）

在今天新增1882例本土個案中，陽轉有109人，匡列627人，共736位占了今天確診中的44.5%，但社區因症就醫的人數為1146人，占了55.5%，風險對象跟社區因症就醫的部分逐漸有比例上的變化，代表社區風險攀升當中。

▲▼高雄5/9確診概況。（圖／高雄市衛生局提供）

▲▼高雄某精神專科醫院及住宿型長照機構爆發群聚狀況。（圖／高雄市衛生局提供）

▲▼高雄5/9確診概況。（圖／高雄市衛生局提供）

其中，某精神專科醫院出現群聚狀況，累積10名員工、82住民確診，分布狀況為該醫院2樓有4員工、24住民確診，3樓則有6員工、58住民確診，共計10員工、82住民染疫，中重症住院有7人。另一家某住宿型長照機構也有群聚，累計2員工確診、10住民確診。

▲▼高雄5/9確診概況。（圖／高雄市衛生局提供）

▲▼高雄5/9確診概況。（圖／高雄市衛生局提供）

▲▼高雄5/9確診概況。（圖／高雄市衛生局提供）

進一步分析密切接觸者1639例，同住親友654人（同住家人355人、親友接觸299人），餐飲娛樂298人（休閒娛樂71人、餐飲227人），職場校園607人（校園252人、職場355人），高風險場域包含市場、百貨有52人，人口聚集高風險場所則有28人。

染疫年齡分析，以20-30歲比例最多，有444人，其次為31-40歲，有327人。衛生局提醒，目前社區風險之下，除了必要的上班下班，家人接觸之外，社交活動跟風險行為，例如聚餐、KTV、拿下口罩的任何活動，應該要盡量避免。

►在家也萌翻天！少女必搶睡衣369元起

ET快訊
台大24歲研究生墜八仙山亡　雙親悲痛：為何不派直升機？
保險業崩潰！「恐被防疫保單逼死」　籲政府協調
快訊／盧秀燕宣布：PCR得來速明上路　7間診所曝光
快訊／普丁勝利日演說　稱進攻烏克蘭「唯一正確決定」
快訊／在和碩旁邊！晶碩光學爆群聚　212人確診
確診數連2天下降「高峰已過？」　陳時中揭可能性
6.1地震「台北這4區」特別晃！　氣象局：場址效應
國軍CM11戰車「騎上分隔島」撞斷電桿！　照片糗曝
快訊／連2起激烈地震！　氣象局：5天內有規模4~5餘震
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

00：30路過台大急診！名主播「直擊2景象」秒鼻酸　網洗版淚謝

澎湖+39！新增6學生確診「從大學到國小」　9校20班停課　

台南緊急採購快篩試劑　1月到4月24.5萬劑陸續到貨

台東+276！綠島新增17確診　2養護機構再添16例

快訊／高雄關懷包得來速後天上路　陳其邁：確診後2hrs開放代領

南投+197！8社區篩檢站啟動　籲居隔民眾多使用視訊診療

柯P快篩買太少？陳時中稱「北市最有錢」：當初疫情不高買少沒關係

12星座「維繫關係」4個祕訣　讓你們感情不降溫

提升專業技能　台南市動物之家志工與飼主訓練講座開跑！

外送叫炒青菜！1份60元「這個量」她震驚　全場呆：一口就沒了

連千毅罵哭辣妹助理「不爽就回家」　她委屈掉淚：我到底做錯什麼？

蔡淑臻《暴走女外科》吃掉朱軒洋！　他擲筊向神懺悔：大家都男人嘛

長瀨昆妮被連千毅飆罵　委屈走人：我做錯什麼

《第六感》有小全智賢、老Jennie　美珠遭封「小劉在錫」爆氣扔鞋XD

上海公安破門「強制轉運」　想報警遭嗆：也是我來！

寶特瓶+毛巾變身泡泡蛇　4招孩子在家防疫也開心

小S母親節爆哭「今天是幸福的媽媽」　三女兒送大禮...她懺悔：不該說妳們壞話

周湯豪亂玩濾鏡「我看起來好噁心」　鬼鬼笑：長這樣不想跟你做朋友

劉德華「打赤腳+捲褲管」埋頭拖地　房間曝光...粉絲笑：天王也做家務

「泰山壓頂vs髮廊技法」　爸幫姐弟吹頭待遇大不同

00：30路過台大急診！名主播「直擊2景象」秒鼻酸　網洗版淚謝

澎湖+39！新增6學生確診「從大學到國小」　9校20班停課　

台南緊急採購快篩試劑　1月到4月24.5萬劑陸續到貨

台東+276！綠島新增17確診　2養護機構再添16例

快訊／高雄關懷包得來速後天上路　陳其邁：確診後2hrs開放代領

南投+197！8社區篩檢站啟動　籲居隔民眾多使用視訊診療

柯P快篩買太少？陳時中稱「北市最有錢」：當初疫情不高買少沒關係

12星座「維繫關係」4個祕訣　讓你們感情不降溫

提升專業技能　台南市動物之家志工與飼主訓練講座開跑！

外送叫炒青菜！1份60元「這個量」她震驚　全場呆：一口就沒了

快訊／民眾排隊搶買快篩！　陳建仁認了「政府準備不足」

金寶控沈軾榮爆料洩密　總經理三問：有什麼資格談公司治理？

台大24歲研究生八仙山墜谷亡　雙親悲痛認屍：為何不派直升機

糗！任容萱叫錯楊貴媚名字　抱頭崩潰「我金魚腦」

湯姆斯盃／周天成三局擊敗世界排名64　中華領先1比0德國

散步超開心！黑柴妹嗨爆「後腳站立狂跳」　萌樣笑翻網：是小兔子

00：30路過台大急診！名主播「直擊2景象」秒鼻酸　網洗版淚謝

澎湖+39！新增6學生確診「從大學到國小」　9校20班停課　

兩岸航空貨運本月10日起擬漲價30-35%　估初期實漲約兩成五

保險業崩潰「恐被防疫保單理賠逼死」　籲政府協調！

老公剛往生又遇疫情！氣質女「超胸求生」　激戰聲傳遍走廊

生活熱門新聞

美魔女打2劑高端後半癱　雙眼失明臥床包尿布

3症狀維持三天可先快篩！6QA一次搞懂

快訊／今增12死！本土+40263例

快訊／晃很大！台北下午2點23分地震

陽性率上升解封更快　確診居家照護有望變5天

確診者喊升3級「Omicron不像流感」

巴哈網友PO「陳時中就是賤種」　23樓神坦救援

陳時中估5／20進入疫情高峰「連燒22天」

9歲兒快篩陽快休克　母二度奔台大：等等等

本週「強降雨時間點」出爐！雨下大又久恐釀淹水

業者拒賠「數位證明確診」　陳時中回應

本土今40263例！新北14179最多

女確診無法講話！護理師猛抓衝急診

社交距離APP「整排紅字」　網揭2巨雷搖頭了

更多熱門

相關新聞

即／網傳高市府公務員免費快篩　陳其邁點名這議員造謠

即／網傳高市府公務員免費快篩　陳其邁點名這議員造謠

近來通訊軟體流傳「高雄市府200位公務員採購四萬劑快篩，可打六個月且免費」，高雄市政府今（6）日嚴正駁斥傳言內容，並揪出彰化縣議員張國棟散播該則不實資訊，還鼓勵民眾廣傳，市府要求張國棟議員撤回訊息且公開澄清，不應成為假新聞傳播者，更不應該捏造假新聞。

黃捷快篩陽！高雄市議會緊急宣布下午停會

黃捷快篩陽！高雄市議會緊急宣布下午停會

黃捷自爆快篩陽　正在等PCR結果

黃捷自爆快篩陽　正在等PCR結果

即／高雄確診首破千　今天起不公布足跡了

即／高雄確診首破千　今天起不公布足跡了

高雄+1127！確診數首破千例

高雄+1127！確診數首破千例

關鍵字：

高雄確診高雄疫情

讀者迴響

熱門新聞

美魔女打2劑高端後半癱　雙眼失明臥床包尿布

快訊／納豆出院首現身！「大家好，我回來了」

目睹納豆失禁！依依爆哭「緊抓病床求醫生救他」

台中女追撞載運晶片車！下場恐賠慘

3症狀維持三天可先快篩！6QA一次搞懂

快訊／今增12死！本土+40263例

老公家暴我！小甜甜抱2月嬰兒離家

快訊／晃很大！台北下午2點23分地震

確診一次領走20萬！防疫保單讓業者「賠到脫褲」　案例曝光

婦日搭60趟電梯　遭討13萬管理費

媽媽缺錢繳房租！14歲女兒「借她7萬5」

陽性率上升解封更快　確診居家照護有望變5天

確診者喊升3級「Omicron不像流感」

滑水道突崩塌「遊客飛出」影曝光

巴哈網友PO「陳時中就是賤種」　23樓神坦救援

更多

最夯影音

更多
連千毅罵哭辣妹助理「不爽就回家」　她委屈掉淚：我到底做錯什麼？

連千毅罵哭辣妹助理「不爽就回家」　她委屈掉淚：我到底做錯什麼？
蔡淑臻《暴走女外科》吃掉朱軒洋！　他擲筊向神懺悔：大家都男人嘛

蔡淑臻《暴走女外科》吃掉朱軒洋！　他擲筊向神懺悔：大家都男人嘛

長瀨昆妮被連千毅飆罵　委屈走人：我做錯什麼

長瀨昆妮被連千毅飆罵　委屈走人：我做錯什麼

《第六感》有小全智賢、老Jennie　美珠遭封「小劉在錫」爆氣扔鞋XD

《第六感》有小全智賢、老Jennie　美珠遭封「小劉在錫」爆氣扔鞋XD

上海公安破門「強制轉運」　想報警遭嗆：也是我來！

上海公安破門「強制轉運」　想報警遭嗆：也是我來！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面