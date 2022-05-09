快訊／高雄+1882！某精神專科醫院爆群聚　已92病患、員工確診

▲高雄市長陳其邁說明最新疫情狀況。（圖／高雄市政府）

記者賴文萱／高雄報導

高雄今（9）日新增1882例本土個案，其中，社區因症就醫有1146人，顯示社區風險攀升當中。高雄市長陳其邁表示，因為假日或母親節效應，數字屬於假性減少，實際上曲線還是往上升，預期明天各縣市病例數還會往上走。另外，高雄某精神專科醫院也出現群聚狀況，已累積有82名住民、10名員工確診，中重症住院有7人。

陳其邁表示，目前高雄疫情已從家庭職場群聚演變成餐飲娛樂或菜市場等人潮多的群聚，顯示有社區傳播的現象，由於假日或母親節假日效應影響，數字看起來往下走，但這是假性減少，實際上曲線應該還是往上升，預期明天各縣市病例數還會往上走。

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▲▼高雄5/9確診概況。（圖／高雄市衛生局提供）

在今天新增1882例本土個案中，陽轉有109人，匡列627人，共736位占了今天確診中的44.5%，但社區因症就醫的人數為1146人，占了55.5%，風險對象跟社區因症就醫的部分逐漸有比例上的變化，代表社區風險攀升當中。

▲▼高雄某精神專科醫院及住宿型長照機構爆發群聚狀況。（圖／高雄市衛生局提供）

其中，某精神專科醫院出現群聚狀況，累積10名員工、82住民確診，分布狀況為該醫院2樓有4員工、24住民確診，3樓則有6員工、58住民確診，共計10員工、82住民染疫，中重症住院有7人。另一家某住宿型長照機構也有群聚，累計2員工確診、10住民確診。

▲▼高雄5/9確診概況。（圖／高雄市衛生局提供）

進一步分析密切接觸者1639例，同住親友654人（同住家人355人、親友接觸299人），餐飲娛樂298人（休閒娛樂71人、餐飲227人），職場校園607人（校園252人、職場355人），高風險場域包含市場、百貨有52人，人口聚集高風險場所則有28人。

染疫年齡分析，以20-30歲比例最多，有444人，其次為31-40歲，有327人。衛生局提醒，目前社區風險之下，除了必要的上班下班，家人接觸之外，社交活動跟風險行為，例如聚餐、KTV、拿下口罩的任何活動，應該要盡量避免。