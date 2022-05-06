快訊／黃捷自爆快篩陽　發燒近39度：歹勢！我可能確診了

記者賴文萱／高雄報導

「歹勢，我可能也確診了。」高雄市議員黃捷自爆快篩陽性，她表示，周三有些喉嚨癢，快篩陰性；周四開始發燒到近39度、畏寒、全身痠痛，且喉嚨癢痛有痰，晚間去診所就醫，快篩陽性並拿藥。今天一早去鳳山醫院PCR，目前正在等待結果。

▲高雄市議員黃捷自爆快篩陽性，正在等PCR結果。（圖／記者賴文萱翻攝）

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黃捷表示，她在今年一月已接種完三劑疫苗，出門也都做好防疫措施，但Omicron傳染力強，若是真的確診了她也坦然接受，會保持平常心，好好休養，感謝大家的關心。

▲高雄市議員黃捷自爆快篩陽性，正在等PCR結果。（圖／記者賴文萱翻攝）

目前黃捷症狀不算嚴重，主要是發燒、喉嚨痛、咳嗽。週三出現些微症狀後，她已自主在家休息，停止行程，這三天都未接觸鄉親，今天開始也會自主居家隔離，服務處今天不對外開放。

▲黃捷表示，造成大家困擾很抱歉，服務處目前已完成自主清消，服務處同仁也會進行快篩，請鄉親不用擔心。（圖／記者賴文萱翻攝）

黃捷表示，造成大家困擾很抱歉，服務處目前已完成自主清消，服務處同仁也會進行快篩，請鄉親不用擔心！她說，她在家的時間一樣會線上為鄉親服務，不管是防疫相關的陳情還是鳳山的大小事，都歡迎用私訊、電話找我反映。

也請大家隨時留意自身狀況，若身體出現呼吸道症狀、發燒、腹瀉或嗅味覺異常，務必快篩確認！