「羅漢定根擱水百年」　台南山上花園水道博物館再植羅漢松展風華

▲台南山上花園水道博物館，慶祝100周年，舉辦「羅漢定根，擱水百年」植樹活動，由市長黃偉哲、自來水公司董事長胡南澤等人將樹苗種植在園區內。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

國定古蹟台南山上花園水道博物館，1922年啟用以來，今年正好100年，為紀念百年慶，水道原管理單位台灣自來水公司特別捐贈22棵羅漢松樹苗，與文化局共同舉辦「羅漢定根，擱水百年」植樹活動，由市長黃偉哲、自來水公司董事長胡南澤等人將樹苗種植園區內，老樹新苗相呼應，期許水道博物館「擱水百年」。

市長黃偉哲表示，當年興建台南水道時，日人在園區內種植了大批羅漢松，迄今為止，園區還有超過40棵樹齡百年的羅漢松，最大的1棵甚至要3位成人才能環抱，相當罕見，也是園區重要的生態資源；而台南水道落成於1922年，是台南地區邁向現代化的重要里程碑，因此在這個特殊時刻，種下22棵羅漢松，延續百年榮光，別具意義。

自來水公司董事長胡南澤表示，當年建設水道是為了改善人民生活無潔淨用水，傳染病橫行，生活品質低落的問題，百年後的今日全球也正在受疫情困擾，淨水資源的重要性再次被突顯，正好彰顯出台南水道的歷史地位與價值。這些象徵傳承的羅漢松樹苗，意味著台南水道的建設亦是一種「前人種樹，後人乘涼」善舉，也是這種共好精神代代相傳的理念延續。

文化局表示，今年預計透過與水資源、自然生態、博物館特展、藝術、學術等多元領域的結合，慶祝這特殊的時刻，主活動將在10月9日舉行，本次與自來水公司合作舉辦的「羅漢定根，擱水百年」植樹活動將為系列活動揭開序幕，歡迎全國民眾持續關注相關活動。