　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

「羅漢定根擱水百年」　台南山上花園水道博物館再植羅漢松展風華

▲台南山上花園水道博物館，慶祝100周年，舉辦「羅漢定根，擱水百年」植樹活動，由市長黃偉哲、自來水公司董事長胡南澤等人將樹苗種植在園區內。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南山上花園水道博物館，慶祝100周年，舉辦「羅漢定根，擱水百年」植樹活動，由市長黃偉哲、自來水公司董事長胡南澤等人將樹苗種植在園區內。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

國定古蹟台南山上花園水道博物館，1922年啟用以來，今年正好100年，為紀念百年慶，水道原管理單位台灣自來水公司特別捐贈22棵羅漢松樹苗，與文化局共同舉辦「羅漢定根，擱水百年」植樹活動，由市長黃偉哲、自來水公司董事長胡南澤等人將樹苗種植園區內，老樹新苗相呼應，期許水道博物館「擱水百年」。

市長黃偉哲表示，當年興建台南水道時，日人在園區內種植了大批羅漢松，迄今為止，園區還有超過40棵樹齡百年的羅漢松，最大的1棵甚至要3位成人才能環抱，相當罕見，也是園區重要的生態資源；而台南水道落成於1922年，是台南地區邁向現代化的重要里程碑，因此在這個特殊時刻，種下22棵羅漢松，延續百年榮光，別具意義。

▲台南山上花園水道博物館，慶祝100周年，舉辦「羅漢定根，擱水百年」植樹活動，由市長黃偉哲、自來水公司董事長胡南澤等人將樹苗種植在園區內。（圖／記者林悅翻攝，下同）

自來水公司董事長胡南澤表示，當年建設水道是為了改善人民生活無潔淨用水，傳染病橫行，生活品質低落的問題，百年後的今日全球也正在受疫情困擾，淨水資源的重要性再次被突顯，正好彰顯出台南水道的歷史地位與價值。這些象徵傳承的羅漢松樹苗，意味著台南水道的建設亦是一種「前人種樹，後人乘涼」善舉，也是這種共好精神代代相傳的理念延續。

▲台南山上花園水道博物館，慶祝100周年，舉辦「羅漢定根，擱水百年」植樹活動，由市長黃偉哲、自來水公司董事長胡南澤等人將樹苗種植在園區內。（圖／記者林悅翻攝，下同）

文化局表示，今年預計透過與水資源、自然生態、博物館特展、藝術、學術等多元領域的結合，慶祝這特殊的時刻，主活動將在10月9日舉行，本次與自來水公司合作舉辦的「羅漢定根，擱水百年」植樹活動將為系列活動揭開序幕，歡迎全國民眾持續關注相關活動。

►在家也萌翻天！少女必搶睡衣369元起

ET快訊
快訊／台灣地震「日本也在晃」！　最大震度曝
快訊／規模6.1地震！　侯友宜坐鎮應變中心
快訊／規模6.1強震！　北捷全線列車慢速行駛
快訊／14:23規模6.1地震　最大震度3級
快訊／晃很大！台北下午2點23分地震
快訊／8個月大女嬰重症「抽搐、低血壓」　插管治療中
快訊／中重症+71！未滿1歲女童住加護　最小重症個案
快訊／今年第一批BNT來了！　185萬劑已抵台
快訊／本土40263例！新北14179最多　6縣市也超過千人
快訊／今增12死！　本土+40263例
LIVE／下週「疫情高峰」！　陳時中最新說明
走進美廉社「還有一堆快篩」她驚：180又不貴！　網曝心態
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

桃園婦母親節開車出遊「開到沒油」　警推車送油解圍

「羅漢定根擱水百年」　台南山上花園水道博物館再植羅漢松展風華

警推廣「攜帶式活體指紋掃描器」　助走失民眾返家更便利

沙鹿區公明里紫雲宮　捐贈梨山分隊消防警備車及救難器材

花蓮失智嬤迷途「蹲坐路旁發抖」　警調監視器追到山區帶回家

「整個世界就是包浩斯」亞洲首展　邀民眾體驗現代主義大眾化起源

雲林歷史建築修復　北港舊登記所、古坑東和陳宅奪2022建築園冶獎

花蓮調整職場居隔匡列標準　疫情嚴峻建議畢業旅行活動暫緩

優質環境教育學習　台東縣推「卑南遺址公園」等8場所

桃園新增5494例本土個案　居家照護「7+7」方案上線

連千毅罵哭辣妹助理「不爽就回家」　她委屈掉淚：我到底做錯什麼？

蔡淑臻《暴走女外科》吃掉朱軒洋！　他擲筊向神懺悔：大家都男人嘛

長瀨昆妮被連千毅飆罵　委屈走人：我做錯什麼

《第六感》有小全智賢、老Jennie　美珠遭封「小劉在錫」爆氣扔鞋XD

上海公安破門「強制轉運」　想報警遭嗆：也是我來！

寶特瓶+毛巾變身泡泡蛇　4招孩子在家防疫也開心

小S母親節爆哭「今天是幸福的媽媽」　三女兒送大禮...她懺悔：不該說妳們壞話

周湯豪亂玩濾鏡「我看起來好噁心」　鬼鬼笑：長這樣不想跟你做朋友

「泰山壓頂vs髮廊技法」　爸幫姐弟吹頭待遇大不同

劉德華「打赤腳+捲褲管」埋頭拖地　房間曝光...粉絲笑：天王也做家務

桃園婦母親節開車出遊「開到沒油」　警推車送油解圍

「羅漢定根擱水百年」　台南山上花園水道博物館再植羅漢松展風華

警推廣「攜帶式活體指紋掃描器」　助走失民眾返家更便利

沙鹿區公明里紫雲宮　捐贈梨山分隊消防警備車及救難器材

花蓮失智嬤迷途「蹲坐路旁發抖」　警調監視器追到山區帶回家

「整個世界就是包浩斯」亞洲首展　邀民眾體驗現代主義大眾化起源

雲林歷史建築修復　北港舊登記所、古坑東和陳宅奪2022建築園冶獎

花蓮調整職場居隔匡列標準　疫情嚴峻建議畢業旅行活動暫緩

優質環境教育學習　台東縣推「卑南遺址公園」等8場所

桃園新增5494例本土個案　居家照護「7+7」方案上線

6.1規模地震北部搖很大　台積電：新竹兩級、目前無影響

快訊／地牛翻身！台中捷運全線減速運行　大樓發出鋼骨搖晃聲

棕熊野放竟「狂奔160公里」回來！居民看到牠傻眼：餅乾太好吃？

快訊／台灣地震「日本沖繩」也在晃！最大震度3

屏東死亡車禍！擦撞2行人再撞小客車　騎士噴飛傷重不治

學生不滿「九宮格停課」要求重新檢討！　陳時中：只有一個標準

CM11戰車撞上分隔島交通號誌　六軍團道歉：將檢討原因

快訊／規模6.1地震！新北震度3級　侯友宜坐鎮應變中心

世界美容醫學會邀請王正坤醫師　演講醫美產業分析與關鍵成功因素

北市怨73萬劑快篩沒收到？指揮中心：電子郵件回報分3天配送

爛機車發不動！女騎士狂踩　網友笑瘋：姐妳踩的是中柱

地方熱門新聞

桃園新增5494例本土個案　下降約20%

台中套房大火「現場燒出長短槍」

桃園26處接種站這三天施打疫苗

八仙山溯溪　台大生摔落不治

防疫隔離假、防疫照顧假　相關權益報您知

一家3口沒錢買尿布　塑膠袋包下半身

台東市區持刀砍人案　警以車追人1小時破案

台東地下黃金「有新發現」　尋寶人信心大增

桃園繡球花季登場　復興山城盡是繡球花

搶救台南女力戰將姚正玉

台東快篩劑實名制上路　30家藥局8衛生所服務

失智嬤離家迷途　警調監視器追到山區帶回家

漢光蔬果區域冷鏈物流中心明年底前完工

八田與一技師逝世80週年紀念會

更多熱門

相關新聞

美魔女打2劑高端後半癱　雙眼失明臥床包尿布

美魔女打2劑高端後半癱　雙眼失明臥床包尿布

台南一名美魔女2021年8月之後，施打二劑「高端」疫苗，第一劑接種後，出現感冒流鼻涕症狀，但第二劑的疑似不良反應更激烈，最後竟全身癱瘓、失明，最後雖保住性命，但至今癱瘓、包尿布臥床，造成患者與其母為龐大醫療照護及生活經濟，都要靠借錢過活，過著生不如死的生活。

超跑男被控代操股票吸金5億落跑　百人排隊報案

超跑男被控代操股票吸金5億落跑　百人排隊報案

搶救台南女力戰將姚正玉

搶救台南女力戰將姚正玉

台南+1319！29歲以下564人佔42.5％

台南+1319！29歲以下564人佔42.5％

20歲男女騎車自撞雙亡　恐怖影片曝！

20歲男女騎車自撞雙亡　恐怖影片曝！

關鍵字：

羅漢台南山上花園水道博物館羅漢松

讀者迴響

熱門新聞

美魔女打2劑高端後半癱　雙眼失明臥床包尿布

快訊／納豆出院首現身！「大家好，我回來了」

台中女追撞載運晶片車！下場恐賠慘

3症狀維持三天可先快篩！6QA一次搞懂

目睹納豆失禁！依依爆哭「緊抓病床求醫生救他」

老公家暴我！小甜甜抱2月嬰兒離家

快訊／今增12死！本土+40263例

婦日搭60趟電梯　遭討13萬管理費

媽媽缺錢繳房租！14歲女兒「借她7萬5」

陽性率上升解封更快　確診居家照護有望變5天

確診一次領走20萬！防疫保單害業者「賠到脫褲」　案例曝光

確診者喊升3級「Omicron不像流感」

滑水道突崩塌「遊客飛出」影曝光

快訊／晃很大！台北下午2點23分地震

李靚蕾消失3月首發聲　曬信激動淚

更多

最夯影音

更多
連千毅罵哭辣妹助理「不爽就回家」　她委屈掉淚：我到底做錯什麼？

連千毅罵哭辣妹助理「不爽就回家」　她委屈掉淚：我到底做錯什麼？
蔡淑臻《暴走女外科》吃掉朱軒洋！　他擲筊向神懺悔：大家都男人嘛

蔡淑臻《暴走女外科》吃掉朱軒洋！　他擲筊向神懺悔：大家都男人嘛

長瀨昆妮被連千毅飆罵　委屈走人：我做錯什麼

長瀨昆妮被連千毅飆罵　委屈走人：我做錯什麼

《第六感》有小全智賢、老Jennie　美珠遭封「小劉在錫」爆氣扔鞋XD

《第六感》有小全智賢、老Jennie　美珠遭封「小劉在錫」爆氣扔鞋XD

上海公安破門「強制轉運」　想報警遭嗆：也是我來！

上海公安破門「強制轉運」　想報警遭嗆：也是我來！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面