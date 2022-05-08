30年磨一劍　搶救台南女力戰將姚正玉

▲國民黨北中西區議員參選人姚正玉，在初選最後關鍵向選民疾呼「搶救女力戰將」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

國民黨北中西區議員初選，9至11日電話民調，參選人姚正玉強調「30年磨一劍，已做好準備」，在初選最後關鍵向選民疾呼「搶救女力戰將」，支持不畏強權的監督力量，為基層發聲，一起攜手改變台南，推動城市進步。

姚正玉表示，民進黨在台南掌握龐大行政資源，卻自恃占盡執政優勢，對城市治理的效能、解決民怨的效率、開源節流的效益，長期陷於缺乏競爭、監督的困境。台南若要進步，最需要的是強有力的監督，而不是利益共同體的護航派。

她指出，30年沒有政黨輪替的台南，城市整體發展，多項指標相對落後其他都會區，而且差距愈拉愈大，長期執政的民進黨，拿不出治理的績效，「民主聖地」口號喊得再響亮，只是一塊遮羞布。

姚正玉強調，她是土生土長的台南人，投身在地媒體工作，「30年磨一劍，已做好準備。」基層心聲、地方建設、市政決策，她都有相當程度的了解與掌握，為弱勢發聲、監督市政、看緊人民荷包，馬上可以上手，是最具戰力的人選。

姚正玉肯定國民黨在北中區選區舉辦議員提名初選，為國民黨爭取選民認同、支持，帶來正能量；同時，參選人各自向選民訴求問政抱負，在激烈的競爭中進行一場君子之爭，共同為國民黨在台南艱困區的再起，激勵士氣。

初選進入最後電話民調階段，姚正玉發出「搶救女力戰將」的呼籲，懇請選民支持她進入議會，為市政發展注入不畏強權的監督力量，為基層發聲，一起攜手改變台南、推動城市進步。