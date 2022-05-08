台南+1319再攀高！29歲以下564人佔42.5％　情況令人憂心

▲台南市副市長趙卿惠指出，台南8日新增1319名COVID-19本土確診病例，454例為無症狀感染，請民眾注意防疫，將疫苗打好打滿。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市副市長趙卿惠指出，台南8日新增1319名COVID-19本土確診病例，673例男性、646例女性個案，年齡介於未滿10歲至90多歲，發病日介於4月29日至5月7日，89.7% 於6日及7日發病，454例為無症狀感染，請民眾注意防疫，將疫苗打好打滿。

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市長黃偉哲說明，台南市推出「台南共照雲」LINE@平台，若市民朋友經判定為陽性確診個案，除了收到疾病管制署傳送的「確診個案自主回報疫調系統」手機簡訊，也會收到內有台南共照雲連結的簡訊，提醒市民收到2則簡訊後，點選網址並儘速回填相關資料，以加快疫調及居家照護派案作業。

台南市防疫記者會邀請婦兒安診所副院長莊曉婷醫師，分享「疫情之下，孕媽咪需要知道的事情」，讓正在待產中的準媽咪及家人可以做好準備、安心面對疫情；莊副院長表示，比起非孕產婦的身分，孕婦染疫風險及胎兒畸形風險並沒有比較高，不過建議孕媽咪和同住家人還是要接種COVID-19疫苗、與他人保持距離、保持環境通風良好、戴口罩、勤洗手、環境消毒、多喝水、多休息、盡量勿觸摸眼口鼻，避免染疫增加重症、產科併發症等風險。

莊曉婷醫師說，確診的孕媽咪也不用過度擔心，媽媽可以哺餵母奶，但餵母奶前請務必確實洗手、戴好口罩，也可以將奶水擠出，改成瓶餵，但要小心清潔，不要摸口鼻，以免造成污染；母血中病毒量低，因此可以進行羊膜穿刺等侵入性胎兒診斷；子宮內垂直感染機率很低，即使發生， 寶寶症狀也不嚴重，很快就會康復；無症狀感染的孕媽咪可預備一些緊急備用藥物，如果出現發燒、咳嗽、呼吸困難，或破水、落紅、肚子痛、胎動減少等症狀，應儘快就醫。

據了解，1319人中0-9歲147人佔11.1％；10-19歲139人佔10.3％；20-29歲278％，21.1％，29歲以下共564人，佔42.5％，染疫情況令人憂心。