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溫朗東稱柯文哲是「關燈的人」　民眾黨斥：瘋狂造謠的大說謊家

▲台灣民眾黨許甫。（圖／記者林敬旻攝）

▲台灣民眾黨文宣部主任許甫。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎疫情持續延燒，由於疫情來得又快又急，導致地方政府對於中央的政策有許多不滿。作家溫朗東批評台北市長柯文哲，稱PCR量能會進入黑暗時期等言論，「柯知道台灣疫情會進入『黑暗』，因為他就是『關燈的人』。」對此，文宣部主任許甫批評，溫朗東不像是天馬行空小說家，而是為了上通告瘋狂造謠的大說謊家。

溫朗東日前在媒體刊文指出，柯文哲4月24日預言台灣疫情會死4萬人，驚人之語讓柯賺到聲量，但如果只是單純的胡言亂語，不理他就好了，可怕的是，柯文哲正在付諸行動，運用市長權力跟輿論影響力，努力讓4萬人死亡的目標成真。

許甫表示，誰是溫朗東？大多數人可能都不太熟悉。他是長期在特定節目，跑通告討生活的名嘴。靠編故事討生活的人大有人在，可能激烈競爭之下，自稱是作家的溫朗東，最近不得不秀了一手無下限杜撰的暗黑小說。

許甫整理溫朗東奇幻暗黑文的「懶人包」：第1，柯文哲很壞，是他有意「關燈」，造成大量黑數，目的是要讓台灣死四萬人。第2，柯文哲很壞，發現有群聚案，廣發七萬封簡訊，通知足跡重疊者，這樣會癱瘓篩檢站、急診。

第3，柯文哲很壞，竟然為尊重穆斯林文化，如常舉辦開齋節。（儘管已禁止飲食，全程戴口罩，也規定打兩劑疫苗才能入內。）壞的原因是，參加的大多是移工看護，會散播病毒。第4，柯文哲很壞，因為台北市打三劑長者比例，相比其他縣市要高，所以這是有意讓移工看護，造成外縣市老人家染疫甚至重症死傷。

許甫直言，看到這裡，這邏輯狗屁不通的小說筆法，難怪無法通過市場考驗讓溫朗東維生，必須上節目寫專欄編故事當打手。

而針對溫朗東的「抹黑體小說」，許甫也分享讀後心得：第1，根據媒體報導標題「520疫情高峰？李秉穎「不排除單日死百人」：持續5個月」，相信李醫師出發點是善意提醒，不然照溫朗東邏輯，豈不是李秉穎也藉病毒害命？

第2，通知足跡重疊者就是故意癱瘓篩檢站。那如果不通知呢？「柯文哲瀆職擺爛，不發簡訊刻意放毒，視人命如草芥⋯」，反正溫朗東寫小說，先寫結局最後一頁，往前接著掰就好。

第3，所以尊重穆斯林文化，現在也要被打成放毒計畫了？要與病毒共存，如常生活，這是現行目標。在設下重重防疫規範之下，這個對穆斯林來說非常重要的節日，應該獲得同等被看重的權利。為了抹黑柯文哲，一併抹黑穆斯林族群，其用心之邪惡，令人髮指。

第4，很難想像台北市，努力提升長者三劑施打率，而且還會持續努力再宣導。如今居然變成要害外縣市長者染疫重症的計畫一環。

許甫說，讀到這裡，我開始覺得溫朗東不像是天馬行空小說家，而是為了上通告瘋狂造謠的大說謊家。但還是要提醒溫朗東，除了出門消費記得要帶錢之外，小說與造謠沒有分清楚界線，現實世界裡，絕對是會付出代價的，到時不是改天還錢，臉皮厚一點就算了。

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