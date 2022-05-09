國民黨立委按鈴告發陳時中瀆職　民進黨團批：不要整天扯後腿

▲國民黨團赴北檢按鈴告發陳時中涉嫌圖利瀆職。（圖／國民黨團提供）



記者林銘翰／台北報導

高登環球生醫公司放棄快篩試劑標案，國民黨立法院黨團9日前往台北地檢署，告發衛福部長陳時中、食藥署長吳秀梅等人涉嫌瀆職。對此，民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬表示，國民黨提不出其他廠商可以更低價、可取得授權馬上進口的方式，在野黨不要整天扯後腿。

國民黨團日前質疑資本額僅新台幣200萬元的「高登環球生醫有限公司」是從小吃店轉型生醫公司，先前沒有醫療專業和相關實績，就要承接1700萬劑COVID-19快篩試劑採購，國民黨團首席副書記長李德維等人9日上午前往台北地檢署，按鈴告發陳時中涉嫌圖利、瀆職。

對此，鄭運鵬午間受訪時指出，國民黨要複製去年製造社會恐慌，破壞政府採購快篩試劑的計畫，卻提不出其他廠商能以更低價、可取得授權馬上進口的方式，更提不出更便宜、有效的快篩劑，民進黨團感到遺憾，「在野黨要更有辦法，不是整天扯後腿」。

民進黨立委蔡易餘受訪時則說，國民黨團完全扭曲法條，是在用無中生有的方式抹黑陳時中，奉勸國民黨不要一手擋快篩，另一手替人民哀求沒快篩，希望國民黨能為了國家、防疫好，不要再亂了。

陳時中上午在立法院受訪時也表示，自己還不知道這件事，有去告就到法院，快篩試劑是緊急採購，也訂定辦法通知所有人參與，辦法訂了後可進行下一步議約，但高登沒有來議約，「不知道所謂的圖利和利害關係怎麼產生，而且還沒有發生關係」。