警推廣「攜帶式活體指紋掃描器」　助走失民眾返家更便利

▲警方為幫助走失的長輩們能更快速找到家人。（圖／大園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

為幫助走失的長輩們能更快速找到家人，桃園市大園警分局觀音分駐所特別至轄內老人觀懷聚點，推廣「攜帶式活體指紋掃描器」自願捺印指紋建檔，讓警方在辨認走失民眾身分時能更加便利，長者們對於警方有提供高科技與便捷的服務給好評並會踴躍推廣。

▲推廣「攜帶式活體指紋掃描器」自願捺印指紋建檔。（圖／大園警分局提供）

大園分局表示，「自願捺印指紋建檔」主要針對身心障礙者、發展遲緩兒童及少年、精神病患及失智老人，或其他認其有需要的民眾進行指紋捺印建檔，如上述建檔對象不幸走失被發現，警方可迅速透過指紋比對查知身分，聯絡家屬，協助他們找到回家的路。

▲考量到高齡長輩及失智症患者，也會提供專人到府服務指紋建檔。（圖／大園警分局提供）

有別於傳統指紋捺印方式，採黑色油墨將指紋轉印至指紋卡上，容易發生指紋卡髒污、破損或是捺印指紋品質不均勻，且捺印的時間及流程亦較繁複冗長，對於部分較畏懼社交的身障指紋捺印者(例如自閉症患者)實為一大考驗。

「攜帶式活體指紋掃描器」利用電腦觸控面板，快速並準確紀錄捺印者之指紋，大幅縮短指紋捺印建檔所需時間，且除了指紋建檔功能外，其更兼具即時比對功能，能於第一時間針對需辨識身分的對象進行身分確認。

警方表示，「自願捺印指紋建檔」申請程序簡便，只要家屬備妥相關證件及填具同意書，就近到桃園市政府警察局鑑識中心或所屬各分局，即可申請指紋捺印，另外考量到高齡長輩及失智症患者，也會提供專人到府服務。