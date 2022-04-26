大學有輕症或隔離者以返家為原則　家長接送要一併隔離

▲教育部通知，大學有確診輕症或居家隔離者，以返家為原則，可搭防疫計程車返家或家長接送。（圖／記者許靖騏攝）

記者許敏溶／台北報導

本土疫情持續升溫，校園確診連環爆，因為學校宿舍有限，國立台北教育大學已向教育部申請遠距教學到學期末，為減輕大學負擔，教育部配合政府「3+4」政策，通知大學對於確診輕症或居家隔離者，以返家為原則，例外（如外籍生）狀況可留校，但離校方式必須搭乘防疫計程車或由家長接回，若由家長接回則家長要一併隔離。

國內疫情持續升溫，截至昨（25日）為止，本土學生累計確診超過5500例，全國則有21縣市採取「全校或部分班級」暫停實體課程，採「全校」暫停實體課程有292所園校，「部分班級」暫停實體課程則918所園校，大專校院僅有2校採取「全校」暫停實體課程，而《ETtoday新聞雲》今天更獨家報導，北教大由於學校宿舍有限，今天（26日）已經向教育部申請，遠距教學到學期末。

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據了解，由於學校檢疫能量不足，教育部昨天（25日）找大學開會，討論隔離及檢疫宿舍整備與安置細節，在提供給各大學資訊時，告知大學除中重症的確診個案，其餘不得送往醫院、集中檢疫所、加強型防疫旅館或防疫旅館，但對於輕症和居家隔離者，將以「返家」照護和隔離為原則，有例外狀況可以留校；另配合「3+4」上路，學生要七天過後且確認採陰才能上實體課程。

北教大主秘陳永倉證實，昨天教育部有找大學開會，主要是考量學校防疫能量不足，配合政府「3+4」政策，通知大學對於確診輕症或居家隔離者，以返家為原則，例外狀況可留校，例如沒有地方可去的外籍生、離島生等，但離校方式必須搭乘防疫計程車或救護車，或由家長接回，若由家長接回，則家長要一併隔離，藉此減輕學校負擔。

陳永倉認為，這是減輕大學負擔的方式，畢竟大學要有單獨衛浴的隔離空間有限，讓確診輕症者或居家隔離者返家，可減輕學校負擔，若是學生真的無法回家，校方仍會安排住在隔離宿舍。

教育部長潘文忠今天下午接受媒體聯訪時表示，由於目前確診者以輕症比例高，配合指揮中心對「3+4」政策，教育部昨天在線上邀請各大學防疫長，告知「3+4」政策後續作法與原則，包括大學生以返家居隔為原則，有特殊情況才留在學校。

此外，潘文忠也表示，昨天與大學防疫長的會議上，先告知大學，未來針對輕症確診者與接觸者，大學要設立確診者隔離宿舍與一般隔離宿舍，提醒大學先盤整學校資源，未來開學前若需要徵用學校部分宿舍，能事先跟學生說明，作為學校進行隔離與檢疫宿舍安排。

