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協助老婦清除廢棄物　郭信良籲大眾注意居家安全

▲台南市議會郭信良議長率服務處人員及志工，並邀請環保局、社會局與安南區總頭里蔡忠明里長，到長溪路蕭姓阿嬤家，協助清除廢棄回收物。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市議會郭信良議長率服務處人員及志工，並邀請環保局、社會局與安南區總頭里蔡忠明里長，到長溪路蕭姓阿嬤家，協助清除廢棄回收物。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

鑑於日前台中市興中街大樓發生火災，因樓梯間堆積雜物，火勢一發不可收拾且阻擋逃生，台南市議會郭信良議長20日上午率服務處人員及志工，並邀請環保局、社會局人員與安南區總頭里蔡忠明里長，到長溪路蕭姓阿嬤家，協助清除廢棄回收物；郭信良議長呼籲市民大眾應注意居家環境整潔及安全，以免發生憾事。

郭信良議長指出，蕭阿嬤已經高齡88歲，與罹癌的兒子同住，平時靠撿拾資源回收物賺取微薄收入，所以居住的平房前放置了大量的廢棄物，僅留一條小通道可供進出，不僅影響生活品質，還危及居住安全。

郭信良議長表示，蕭阿嬤年事已高，實在不宜再撿拾資源回收物，經由當地派出所所長反映，已經向社會局提報，可望得到長照服務，至少讓蕭阿嬤三餐無虞。至於堆積的回收物，為了防止意外發生，郭議長服務處人員及多位志工一早就前往協助整理與分類，再由環保局垃圾車載運，並進行後續消毒工作。

由於台南市從事資源回收的民眾多在住家一樓或騎樓暫時存放回收物，郭信良議長提醒大家加強定時清理，不要越堆越多；另外也要留意用火及用電安全，才能提升自身及他人的生命保障。

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