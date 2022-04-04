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社區守望相助群組建功　助凌晨流落廟前婦人返家

▲許姓婦凌晨流落在保生宮廟前廣場。（圖／大園警分局提供）

▲許姓婦人凌晨流落在保生宮廟前廣場。（圖／大園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市1名患有中度智能障礙56歲許姓婦人，無法返家流浪在觀音區保生宮廣場，由於正值凌晨警方獲後原欲帶返警所再行查詢，員警突然靈機一動，平時即與里鄰長、守望相助隊等民力建立之社區友善通報網LINE群組協尋指認，不久即確認老婦就是住在觀音區保生里不久前「失蹤」的許姓婦人，員警隨即將許婦平安送回家中。

▲員警透過守望相助群組找到許婦家。（圖／大園警分局提供）

▲員警透過守望相助群組找到許婦家。（圖／大園警分局提供）

大園分局觀音分駐所警員高世育、林田洋4日凌晨執行巡邏勤務，獲報觀音區保生宮廣場前有1名失智老婦已徘徊2天，員警立即趕赴現場處理，發現老婦手足無措呆坐在保生宮前，立刻上前關懷詢問，老婦無法表達身分，身上也沒帶證件，本欲帶返所。

▲家人見到失蹤2天的許婦被警方送回，十分感謝員警的熱心協助。（圖／大園警分局提供）

▲家人見到失蹤2天的許婦被警方送回，十分感謝員警的熱心協助。（圖／大園警分局提供）

但警員高世育靈機一動，利用派出所為加強維護治安交通，平時即與里鄰長、守望相助隊等民力建立之社區友善通報網LINE群組協尋指認，不久即確認老婦就是住在觀音區保生里不久前「失蹤」的許姓老婦人，員警隨即將許婦平安送回家中。許婦弟弟見到姐姐平安歸來頻頻向警方道謝，表示姐姐患有中度智能障礙，2天前獨自外出散步後便不知去向，家屬心急如焚，遍尋其可能之去處均無所獲，幸好員警送回，對警方之熱心協助與效率稱讚不已。

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