沙鹿區公明里紫雲宮　捐贈梨山分隊消防警備車及救難器材

▲紫雲宮捐贈救災車輛及器材給梨山消防隊。（圖／記者哈勇嘎奧翻攝）

記者哈勇嘎奧／台中報導

「沙鹿區公明里紫雲宮」熱心公益，長期積極參與社會公益活動，並對消防人員為保障市民安全，所付出的努力深感認同。本次獲知臺中市政府消防局第二救災救護大隊梨山分隊有消防警備車及救難器材之需求，便主動表明欲捐贈，其義行善舉，令人欽佩不已。

「紫雲宮」座落於本市沙鹿區公明里中清路，深受信眾愛戴，平時關懷社區老人，亦對學齡兒童照顧不餘遺力，更不忘參與社會公益，將這份心意化為實際行動，讓消防同仁車輛及裝備器材更加完善。

梨山分隊地處偏遠山區，高山峻嶺、道路狹隘，又因疫情肆虐無法出國，致使民眾登山踏青激增，山域事故頻傳，導致消防警備車及救難器材高頻率出勤，而加速耗損，紫雲宮得知後為能使救災更有保障及效率，主動捐贈價值約新台幣196萬元之消防警備車及救難器材，平時除用於各式災情勘察、巡邏和現場指揮等勤務以外，災害發生時，更能載送人員及裝備器材前往救災現場，能夠充分發揮，應用於轄內各種不同類型災害，對於消防勤務助益甚大，並提高救災指揮之效能，執行火災預防及災害搶救兩大工作更加迅速、落實，使市民擁有更安全、更保障的生活環境。