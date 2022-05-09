夫妻分開36年沒離婚卻各自重婚重組家庭　法院判准離婚

▲夫妻36年未離婚又重組家庭，法院如今判准離婚。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者吳銘峯／台北報導

家住台北市內湖區的薛姓男子，1986年與人公證結婚後出國留學。期間雙方感情生變，就在未辦理離婚之下，各自嫁娶重組家庭。薛妻後婚也出問題，訴請離婚時才發現自己前婚仍存在，戶政事務所要求薛男前來辦理前婚登記，薛男因此起訴，請求確認婚姻關係不存在並離婚，一審判准離婚，案經上訴，高院二審還是判准雙方離婚。可上訴。

我國結婚原本為「儀式婚」，只要公開儀式與2名證人就結婚生效，之後才找戶政事務所登記；但離婚採「登記離婚」，需要2名證人，到戶政事務所「登記」，才能離婚生效。由於以往結婚不需要「登記」就生效，所以常常夫妻宴客結婚多年後，要到戶政事務所離婚時，戶政人員才告知「你們婚姻沒有登記」，所以要求夫妻先到一旁櫃台「登記結婚」，然後再回來辦理「登記離婚」，變成雙方登記結婚、登記離婚都在同一天的荒唐狀況。因之2006年我國民法大修正，結婚改採「登記婚」，此等荒唐狀況才大量減少。本案就是民法立法疏漏形成的案例。

薛男1986年1月間，與在花蓮擔任老師的女子公證結婚，但結婚後薛男隨即出國留學，雙方感情生變。薛男4年後返國，在未辦理離婚登記的狀況下，1990年間就另外與丁姓女子結婚，雙方育有子女；至於薛妻之後調回桃園擔任老師，在1993年間另外與楊姓男子結婚，同樣育有子女。但薛妻的後婚並不順利，2015年間因後婚的楊男外遇，雙方吵著離婚並登記離婚；戶政事務所過濾後，發現薛男與薛妻的前婚仍存在，因此2019年間通知薛男前來辦理補登前婚姻，薛男一頭霧水，最後提出民事訴訟。

薛男提出的訴訟主張，因不諳民法規定，所以不知道要先辦理離婚，會發生「重婚」並非自己惡意重婚，請求依照大法官解釋釋字第362號、552號意旨，「前婚」應該在他「後婚」1990年生效後，「前婚」自動失效；況且，雙方30多年未見面，早已無婚姻之實。因此薛男先位主張確認婚姻關係不存在，備位主張雙方離婚。

至於薛妻則反駁，薛男出國後，透過他的姊姊、妹妹，多次聽聞薛男想離婚，一直到1993年間，薛男妹妹才說「哥哥已經另外結婚4、5年」，才死心另與他人結婚，故重婚也非自己有意。因此請求駁回薛男之訴，雙方婚姻關係仍存在。

一審法院認定雙方前婚仍有效，但准許雙方離婚。案經上訴，二審高等法院審理後，也採信一審見解，認為雙方前婚仍有效，但准許離婚，全案可上訴。本案弔詭之處在於前婚仍有效，如今法院判准雙方離婚，倘若一方藉此請求分配婚姻剩餘財產，那該如何認定財產？