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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

《甦活人生》5月號　舉更生保護工作指引成工作範本

▲▼「臺灣更生保護會」2022年5月號《甦活人生》電子報。（圖／臺灣更生保護會提供）

▲「臺灣更生保護會」《甦活人生》電子報。（圖／臺灣更生保護會提供）

記者吳銘峯／台北報導

「臺灣更生保護會」新一期的《甦活人生》電子報5月號出刊，本期頭版特別報導即將接任檢察總長的臺灣更生保護會董事長邢泰釗，所促成《更生保護工作指引》，成為更保新進人員聘用、在職人員考核以及教育訓練教材，讓各地分會都紛紛要求加碼寄送。

《更生保護工作指引》在邢泰釗的規劃下推出，他提到，本書提升更生保護業務的深度及廣度，也成為更保同仁在執行業務時的教戰守則。該書內容兼具理論與實務層面，尤其是透過各種案例說明，將需求評估具體化後，再提出輔導措施。邢泰釗表示，未來這本《工作指引》將發行電子版，公布於網路供大眾瀏覽，讓社會大眾更瞭解更生人的特質及困境，多給他們機會，讓他們能貢獻一己之力，對更生人和社會而言，能創造雙贏的局面，希望更多人一起來投入更生保護工作，共同來幫助他們。

因之本期《甦活人生》特別報導本書推廣狀況，指本書除了當做新進人員聘用，在職人員考核的依據外，也做為教育訓練之教材，意義非常重大，內容及題庫也同步公布於網路。未來於總會及各分會專任人員、主任委員與兼任督導、個案管理師及更生輔導員的教育訓練中，融入工作指引，並對執行業務的工作人員，定期施測。所以各地分會均紛紛要求加碼寄送。

對此，邢泰釗也希望更保人員瞭解更生保護會的核心價值所在，在實施更生保護時，能確實遵守與落實，懇切勵精圖治，革新變舊，達成助人之目標。

另外本期《甦活人生》也報導「第14屆第7次董事、監察人聯席會議呈現改革成果」、「更生事業群首創技訓及就業併行一大突破」、「精神疾病受刑人或受監護處分人加強社區轉銜機制座談會」、「『虎哩呷飽飽 有元氣虎打拼』紓困關懷更生人／臺北分會」。

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