傳美擬加碼嚴苛制裁害海康威視　連2天A股暴跌19%、

▲大陸企業海康威視恐遭美國加碼嚴厲制裁 。（圖／新浪財經）

記者任以芳／綜合報導

英國《金融時報》報導近期稱，美國擬以「侵犯人權」為由，全面制裁大陸監控設備海康威視（Hikvision)，並且展開最為嚴苛的制裁。消息一出，連續兩天海康威視A股股價暴跌超過18％，市值瞬間蒸發4百多億人民幣，換算是2兆多台幣。對此，海康威視也回應，希望獲得公平公正的對待。

《金融時報》稱，華盛頓指責海康威視向大陸政府供應監控攝影機，替打壓新疆維吾爾族人「提供便利」。外界認為這次的制裁可能是美國對大型大陸企業採取最嚴厲的措施，將影響全球超過150個採用該公司產品的國家。

▲ 海康威視連兩天股價跌停恐 。（圖／google財經）

受負面消息影響，海康威視A股昨開盤跳空跌停10％，收38.24元（單位：人民幣，同下），今（5日）盤中再度大跌8.2％至35.08元，最後收在34.08元，跌停9％。

對此，海康威視發表聲明指出，已關注到這篇報導，報導提到美國政府可能實施的制裁還有待核實。制裁應當建立在可靠證據和正當程序基礎上，「我們希望獲得公平公正的對待。」

聲明也強調，公司服務於全球150多個國家和地區，且公司加入全球市場，嚴格依據業務所在國法律合規經營，遵循國際通行的商業道德和經營準則，與全球所有領先的科技公司一樣，致力於科技為善。

針對傳出美國可能「再次」制裁海康威視，大陸外交部發言人趙立堅昨指出，美方應嚴肅對待中方關切，停止以各種藉口制裁打壓中國企業，損害中方利益的霸權行徑，中國政府也將堅定維護中國企業的正當合法權益。

▲海康威視財報表現亮眼。（圖／新浪財經）

資料顯示，海康威視是一家做影像監控的企業，涉及領域從金融、公安、電訊、交通、司法，到教育、電力、水利、軍隊等等。另外，攝像機/智能球機、光端機、DVR/DVS/板卡、網路存儲，到影像綜合平台、中心管理軟件等安防產品，都有所涉及。

涉及業務範圍，全球包括美國在內的150多個國家和地區，都是海康威視的服務對象。根據該公司年報顯示，2021年海外營收為219.85億元（單位：人民幣，同下），同比增長24.23%，占總收入比例的27%；在過去的十年裏，海康威視的收入擴大了11倍至多。

海康威視2021年全年營收為814.2億元，同比增長28.21%；凈利潤為168億元，同比增長25.51%。按照這個漲幅，2022年全年的營收有望超過千億。外界預估假設新一輪制裁成立，不光阻礙海康威視在美國生意難度加大，恐怕涉及全球的潛在客戶群體。