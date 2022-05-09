快篩8大通路開賣「四大超商、藥妝店、超市」每劑180！規則1次看





▲亞培新冠快篩試劑。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者施怡妏／整理報導

快篩實名制上路後，各藥局出現排隊人潮，為了避免民眾買不到，經濟部主導下，4大超商、全聯、康是美、屈臣氏與美廉社等8個通路，今（9）早10點起開賣「亞培1入快篩試劑」，每劑180元，每人限購一劑，各店售完為止。《ETtoday新聞雲》整理出重點，一次帶你掌握。

屈臣氏

地點：全台門市

價格：180元，每人限購1組

時間：每個門市依照營業時間跟實際到貨時間都有不同

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康是美

地點：210間門市

價格：180元，每日每人限購1劑，售完為止

時間：上午10點起開賣，每店限量50劑，每個門市依照營業時間跟實際到貨時間都有不同

全聯福利中心

地點：僅限北北基桃有藥商執照許可門市383家

價格：180元，每店限量開賣50組，每人限購1組，售完為止

時間：早上10點

美廉社

地點：北北基桃共504家門市

價格：180元，1人限購1劑，售完為止

時間：各門市到貨時間不同，最快上午7點即會將商品上架銷售





▲全聯門市今（9）早10點開賣「亞培1入快篩試劑」，僅限北北北基桃門市販售。（示意圖／記者林育綾攝）

7-ELEVEN：

地點：北北基桃有藥商執照許可近2700間門市

價格：180元，1人限購1劑，售完為止

時間：上午10點起每日開賣

全家便利商店：

地點：北北基桃約2000間門市

價格：180元，1人限購1劑，售完為止

時間：上午10點起每日開賣

OKmart：

地點：北北基桃約410間門市

價格：180元，1人限購1劑，售完為止

時間：上午10點起每日開賣

萊爾富：

地點、時間：有實貨，才開放門市Line群組通知消費者進行預購、取貨

價格：不定期販售2款家用快篩試劑，羅氏家用快篩5入組，售價1800元；亞培居家快篩試劑4入組，售價920元。

此外，除了藥局可以買到實名制快篩，各品牌自費快篩試劑也都還買得到，包括台隆手創館、寶雅、愛買等地都有販售，價格與庫存以商家現場狀況為主，建議前往購買前，可先致電門市詢問是否有貨。