北市為快篩槓上中央！基隆晚間也加入戰局：根本買不到

▲基隆市長林右昌曾呼籲，中央應改變快篩實名制的販售方式，否則會引起更多民怨。（資料照／記者郭世賢翻攝）



記者柯振中／綜合報導

台北市因為快篩試劑的問題與中央槓上，基隆市府8日晚間也說了重話，指揮中心指揮官陳時中表示，基隆填報3萬劑，將配發18萬劑，量不會少、市長不用擔心。不過，基隆市府觀銷處長曾姿雯回應，市府的需求是20萬劑，而非3萬劑，基隆疫情位在全國最前線，防疫需求本就在平均之上。

對於快篩實名制產生的問題，基隆市長林右昌不斷呼籲，衛福部販售試劑的方式一定要改變，否則會引起更多民怨，不要做到「齊頭式平等」，不急的地方有剩、急的地方排好幾天都買不到。

對此，指揮官陳時中8日表示，北北基桃等地區的需要較多供貨，可能是需求不同，但從目前的狀況來看，基隆拿的是平均值以上，主要是以人口份數、比例來分配，各縣市現在天天完售，可見需求量滿高的。

▼目前快篩試劑相當難購買。（示意圖／記者劉維榛攝）



陳時中也說，基隆有疫情，填報了3萬劑快篩，「我們給了他18萬，所以他不會少，市長不用擔心」，地方政府要盡快提出需求，且要在合理的範圍內，也不可能一次性供給，後續按照排程配發，中央也沒有禁止地方政府購買，只要符合法律規範。

對此，曾姿雯則說，市府提的需求是20萬劑，而非3萬劑，中央給的公費快篩主要配發給居家隔離、檢疫者，以及發生群聚事件時，緊急疫調、感染控管時使用，基隆的疫情在全國最前線，需求本來就在平均之上。

對於中央沒有禁止地方政府購買的說法，曾姿雯表示，市府4月中旬就已經在共同供應平台訂了20萬劑，截至目前只到貨1萬劑，地方政府自行購買的管道「有行無市」、買不到，這才是第一線的狀況。

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