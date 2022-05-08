「快篩劑就是不足」　黃國昌：還帶風向指責人民！讓人看不下去

▲時代力量立委黃國昌。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者徐政璿／台北報導

快篩試劑短缺，民進黨立委林靜儀日前在臉書分享政府公布的各國快篩價格比較表，稱「台灣是個吃米不知米價的地方啊」，引發批判聲浪。時代力量前立委黃國昌今（8日）晚間罕見發表評論，他表示，快篩劑不足就是不足，在人民如此困難的時刻，為了幫忙掩飾政府的問題，竟還帶風向指責人民，真的讓人看不下去。

黃國昌透過臉書表示，看到若干關於快篩實名制的言論，指責民眾是吃米不知米價，指責排隊太久的民眾是耐性不足，老實說，有點看不下去。

黃國昌表示，當政府的防疫政策，將人民生活包括行動自由在內的各個層面與快篩連結，提供充足且可負擔的快篩，就應該是政府的責任；當企業的自主防疫，將勞工的工作權與快篩連結，提供受僱者必要的快篩，就應該是雇主的責任。

黃國昌指出，一個勞動家庭，只是為了正常生活，排不到快篩實名制，就必須面對負擔動輒一劑數百元的快篩，政府要這些家庭，如何生活？

他說，當立法院有納稅人提供的預算，再追加購買8000劑快篩，免費提供有需要的委員與工作同仁快篩，而一般市井小民卻為了工作與生活，面臨平價的排不到，買得到的相對昂貴，如此困境要大家情何以堪？

黃國昌痛斥，不足就是不足，不夠就是不夠，誠實面對根本沒有作好準備的問題，很難嗎？

黃國昌說，在人民如此困難的時刻，為了幫忙掩飾政府的問題，竟還帶風向指責人民，真的讓人看不下去。看到人民的痛苦，多點同理心，真的這麼困難嗎？

由於快篩劑嚴重不足，不少藥局湧現排隊潮，經濟部今（8）日透露，明日起陸續供給北北基桃染疫風險較高地區，包括四大超商、屈臣氏、康是美、全聯、美廉社等8個通路販售「亞培家用新冠病毒抗原快篩試劑檢測套組」

▼快篩實名制購買規則。（圖／指揮中心提供）

