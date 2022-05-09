00前少男少女才懂！學生時代「懷念的8項流行」 下課必互尬

▲網友發文回憶7、8年級生學生時「8項流行」。（圖／翻攝自Dcard）

圖文／CTWANT

有網友在《Dcard》閒聊板發文分享，7、8年級生學生時代「懷念的8項流行」，原PO透露在國小、國中的下課時間會玩的遊戲和流行，這位網友透露至今回想起來仍充滿懷念，還特別分享了「傳紙條」、「筆芯盒大作戰」、「漂浮姓名印章」、「彩色橡皮筋手鍊」、「B612自拍」、「彩色筆芯」、「胸前口袋插扁梳」、「戳一下」等流行事物和遊戲。

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▲拍照軟體B612內建的「貓咪特效」，曾紅極一時。（圖／翻攝自Dcard）

原Po表示，「傳紙條」自己就有好幾百封，那時候還會和比較要好的朋友，每人都寫一封，下課發給他們，至於會這麼做的原因不是上課太無聊，就是朋友的座位隔太遠，有時候還必須拜託同學幫忙傳遞「從最前排傳到最後排，或是最左邊傳到最右邊」。

接著，在智慧型手機逐漸普及的年代，國小、國中必備的自拍軟體「B612」也是網友提到的「兒時回憶」，照片拍完當下不忘輸出軟體的Logo，還有內建的「貓咪特效」也是紅極一時，甚至連拍照都要抿嘴或嘟嘴。

▲文章引起大批網友紛紛跳出來回應，相當懷念。（圖／翻攝自Dcard）

除此之外，像是電話卡、開心農場、摩爾莊園／塞爾號、密碼鎖筆記本、束口包包、斜馬尾和側壓自動筆等，相當讓人懷念，這位網友還提到，「不知道現在的國小國中生流行什麼，應該都是以手機為主了吧」？

貼文一曝光，果然吸引許多網友回應，「1.為了要送卡片還特地去學怎麼摺愛心、3.我買了兩個印章，一個拿來蓋，一個掛在鉛筆盒當吊飾、5.以前甚至覺得阿寶色讓自己看起來超正、7.扁梳和小鏡子要立在桌上才是絕配、8.跟朋友戳到100下一定要發個文紀念」，還有網友回覆，「這絕對是00前的少男少女們才懂的東西」、至於原PO提到的B612，有網友指出，「一開始應該是相機360，各種現在回頭看覺得蠻黑歷史的濾鏡」，只能說過往事物總能讓人緬懷，想起來的時候，總有許多記憶會湧上心頭，憶起自己的青春。

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