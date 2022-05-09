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9歲兒快篩陽！高燒嘴發紫快休克　母二度奔台大：等等等

徐媽媽說，9歲兒子發高燒快篩陽性，想去醫院調整心臟節律器，卻等了9小時拿完退燒藥被趕回家，豈料隔天病情加劇，嘴唇發紫、身體紅腫、輕微休克。（圖／讀者提供／CTWANT合成）

▲徐媽媽說，9歲兒子發高燒快篩陽性，想去醫院調整心臟節律器，卻等了9小時拿完退燒藥被趕回家，豈料隔天病情加劇，嘴唇發紫、身體紅腫、輕微休克。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

新冠疫情持續延燒，5月８日母親節公布本土4萬多例確診、12人死亡，北市一名徐媽媽（37歲）向本刊投訴，家中的9歲兒子日前突然高燒不退，身體軟趴趴，經快篩陽性，加上他心臟有裝節律器，一旦發燒就得就醫給醫生評估，豈料，2人趕到台大醫院後竟發現擠滿了PCR待檢人潮，醫療量能瀕臨癱瘓，讓他們連開口求援的機會都沒有。

徐媽媽說自己有紅斑性狼瘡但沒發病，不過懷孕6個月時兒子就出現心房、心室傳導阻滯問題，因此他一出生就開刀裝設心臟節律器維持正常心跳速率，且一輩子都得倚靠這個裝置。

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5月6日下午1時許徐媽媽發現兒子高燒到39.8度，經快篩呈現陽性，必須去醫院調整節律器，把心律調高，才會趕到台大醫院急診室，但那裡放眼望去都是等待採檢PCR的民眾，醫護人員根本無法專心聽她的訴求。

「才剛開口說話就被打斷，想拿出快篩劑也沒用，整個急診室都投入採檢PCR的工作，外頭的貨櫃屋雖有醫師問診，但他們無心也沒空理我們，我們從頭到尾就是等等等。」徐媽媽說。

徐媽媽表示，台大醫院急診室被PCR採檢人潮塞爆，真正須醫療資源的病患被完全忽視。（圖／報系資料照）

▲徐媽媽表示，台大醫院急診室被PCR採檢人潮塞爆，真正須醫療資源的病患被完全忽視。（圖／CTWANT提供）

徐媽媽表示，直到晚間11點，醫生評估兒子是輕症，因此開了退燒藥並調整節律器後「我們就回家了」，但隔天下午兒子突然又吐又拉、全身泛紅、嘴唇發紫、指甲變紫色，實在不得已才又去台大掛急診。

「去醫院急診室又是一陣漫長等待，幸好有救護車人員看到兒子全身紅腫、低血壓又瀕臨休克，發覺事態嚴重，趕緊去叫醫生出來，我們才在檢傷後被送到重症區，但負壓隔離病房是2人一室，中間也沒隔簾，隔壁床是3個月的小弟弟，這算哪門子的隔離？」徐媽媽無奈說道。

徐媽媽心疼表示，兒子躺在病床上全身插管，低血壓一度讓他昏昏沉沉，8日母親節當天打了抗病毒的藥病情才略有好轉，但她相信遇到類似困難的孩子一定還有更多，希望中央的防疫政策，別把PCR的業務全塞給急診室，因為急診室人員早就已經癱瘓、崩潰。

「我一個媽媽的力量真的很薄弱，母親節在醫院度過也沒關係，我現在只想平安的帶兒子出院，也希望大家能把急診室的資源留給需要的人，而不是疲於奔命做PCR。」徐媽媽哽咽地說。

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